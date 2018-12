Der Platzwart: Mit Kind und Kegel - Vier Gründe, warum bei Hannover 96 alles gut wird!

Es ist zum Verzweifeln. Eigentlich ist alles wie immer, also alles gut in Hannover. 96 hat neun Punkte, und es kommen sicherlich noch sechs hinzu, sonst wäre man ja nicht 9+6. Die Truppe hat mehr Tore als Spieltage, spielt 1. Liga und genießt unzweifelhaft bundesweite Aufmerksamkeit. Im Fernseh-„Doppelpass“ kriegen sie sich gar nicht wieder ein, Horst Heldt wird erst mit dem Wagen vor- und dann die Kameras runtergefahren. Erste Journalisten-Frage: Warum ist André Breitenreiter noch nicht entlassen? Es ist wie immer, wenn das Laub und 96 auf dem Boden liegen: Es ist die Zeit der Heckingschützen.

Aber ist Breitenreiter der Richtige für Platz 17? Zweifel werden laut. Angeblich fehle ein Motivator. Motivator? Der zu 96 will? Und mehr vorweisen kann als die Teilnahme bei den RTL Ninja Warriors? Da bleibt am Ende nur einer übrig.

Mit Kind und Kegel

Grund 1: Hannover 96 ist mehr als Fußball. Darts, Sportkegeln, Tanzen – dazu die Trendsportart Schach und vielleicht demnächst Saugroboter-Curling. 96 könnte problemlos auf Profifußball und den ganzen Zinnober verzichten. Die Medienresonanz wäre auch nicht schlechter, im Gegenteil. Die Einnahmeseite und Punkteausbeute wahrscheinlich auch nicht. Martin Kind hätte als Head of Sportkegeln von Hannover 96 endlich alle Sympathien auf seiner Seite. Neuer Marketingslogan: Mit Kind und Kegel!

Grund 2: Hannover 96 ist Tradition. Auf- und Absteigen, große Tradition. Es gehört zu Hannover wie Welfen, Schmalstieg, Lüttje Lage, Rot im Rathaus und an jeder Ampel. Was wäre die 2. Liga ohne Dieter Schatzschneider? Und Dieter Schatzschneider ohne die 2. Liga? Die 96-Präsidenten – immer mit einem Ohr an der Basis. Claassen, Fromberg, Kind – alles Freunde des gepflegten Fan-Talks. Punktabzug und dann ab in die 4. Liga? Viele sagen: Wo ist das Problem? Endlich wieder zwei Derbys gegen Eintracht Braunschweig – auch das hat Tradition.