Der Platzwart: Perspektive auf brasilianisch? Belo Horizonte!

Weihnachten, unser Trainer heißt André Breitenreiter. Es beginnt mit Training unterm Tannenbaum und einem Trainingslager im spanischen Marbella. Marbella, ein Ort, der – wie wir jetzt wissen –, 14 Flugstunden von Hannover entfernt liegt. Jedenfalls, wenn man mit der Reisegruppe von Hannover 96 dorthin fliegt. Wenn 96 in der Hinrunde so viel Ballbesitz wie anschließend Flugstunden gehabt hätte – Herbstmeister! Normalerweise braucht man drei Stunden nach Marbella. Geht ganz einfach: einsteigen, anschnallen, Tomatensaft, aussteigen, hinlegen. Aber bei Hannover 96 ist schon lange nichts mehr normal.

Die Abstiegshelfer wissen nun, wo sie gelandet sind

Da bucht der Praktikant, erwischt den Billigflieger Air Trance, und dann heißt es: einsteigen, anschnallen, kein Tomatensaft, rumsitzen, abschnallen, aussteigen, umsteigen, einsteigen, anschnallen, kein Tomatensaft, rumsitzen, abschnallen, aussteigen … – ja, und dann einfach da trainieren, wo man eben am Ende angekommen ist. Marbella? Gut. Meppen? Wäre auch okay gewesen. Spätestens bei der Ankunft in Marbella wissen die Abstiegshelfer Kevin Akpoguma und Nicolai Müller, wo sie fürs nächste halbe Jahr gelandet sind.

Markus, Mirko und der Muscheltaucher-Mann

In Marbella, das im Andalusischen frei übersetzt „Stumpfer Rasen, an dem man im Testspiel gegen Zulte Waregem hängenbleibt“ bedeutet, drei Männer jeden Tag als Kiebitze beim Training. Markus Gisdol, Mirko Slomka und ein Mann mit einer sehr großen Karnevals-Sonnenbrille mit angeklebtem Schnauzbart und sehr engen Jeans. Markus und Mirko kennen ihn von irgendwoher, keine Ahnung. Ein Trainer? Eher nicht, sieht eher aus wie einer von der Feuerwehr. Nach einer durchzechten Nacht vor dem 96-Teamhotel und mehrmaligem Skandieren von „Macht auf, wenn ihr Rote seid!“ taufen sie den Unbekannten Muscheltaucher-Mann. Beide lachen, dabei könnte einer von ihnen bald nichts mehr zu lachen haben. Er könnte Trainer von Hannover 96 sein.

Caipirinha Sao Paulo gegen Bahia de Coco

14 Flugstunden nach Marbella – da hätte man auch nach Sao Paulo fliegen und den Sportsfreund Jonathas gleich mitnehmen können. Stattdessen musste Jonathas wenige Tage später auf eigene Kappe zurück nach Hannover fliegen. Der Flug zeigt: Jonathas ist immer noch ganz und gar ein Roter: Sao Paulo, Lissabon, Reykjavik, Cloppenburg, Frankfurt, Hannover – einsteigen, anschnallen, kein Tomatensaft, rumsitzen, abschnallen, aussteigen… Eine halbe Ewigkeit, schon ist er in Hannover, der neue Hoffnungsträger, der Mann, der den 11-Punkte-Express auf Platz 15 ballern wird. Medizincheck in Hannover? Streng, aber machbar. Siehe Hugo Almeida. Denn Jonathas hat sich natürlich fit gehalten in Brasilien bei seinem Leihverein Caipirinha Sao Paulo und bei Spielen gegen Bahia de Coco. Jetzt also wieder Hannover, wo Jonathas genauso wie der Verein natürlich immer eine Perspektive hat, oder wie man in Brasilien sagt: Belo Horizonte!

Reset-Knopf? Replay-Taste!

Dann – erstes Testspiel zu Hause: Werder Bremen. Alle wundern sich. Der Laden ist fast voll. Am Ende: Kalte Füße, Scheißfußball, 0:1 und die Erkenntnis: war doch schon ein Pflichtspiel. Warum sagt den Spielern das denn keiner? André Breitenreiter hat zudem in der ganzen Hektik leider den Reset-Knopf mit der Replay-Taste verwechselt. Im Stadion: Jonathas (drei Ballkontakte) sowie der Markus, der Mirko und der Muscheltaucher-Mann. Unser Trainer heißt André Breitenreiter. Unser nächster Gegner Borussia Dortmund. Rückrunde – jetzt?