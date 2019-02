Der Platzwart: Von wegen abgeschrieben! Der Sieben-Punkte-Plan von Hannover 96

Abstiegsgipfel ist ein schönes Wort. Und ein Widerspruch in sich. Stuttgart gegen Hannover. Der Kellerkracher. Der ultimative Fight um den Relegationsplatz 16 und die definitiv letzte Chance für Schwaben-Trainer Weinzierl. Die Tickets heißen Arschkarten, können aber auch auf Rezept verschrieben werden und helfen sofort gegen akute Fußballeuphorie und Freude am schnellen Umschaltspiel.

Essers Abo auf den "Goldenen Backstein"

Die Bundesliga muss sich erst mal wieder dran gewöhnen, dass es an der Spitze spannend wird. Gewohnheitsmäßig richten Medien und Fans ihren Fokus Anfang März immer ans Tabellenende, dort also, wo die letzte verbliebene Spannung einer ansonsten grundlangweiligen Bundesliga zu Hause ist. Es kann also sein, dass in diesem Jahr die Meisterschaft von Borussia Dortmund einfach so durchrutscht, weil wieder alle nach unten gucken, um die wahren Sieger der Saison zu küren.

Was ganz oben angeht: Hannover 96 hat seit der Niederlage gegen Frankfurt endlich rechnerische Gewissheit. Mit der Meisterschaft wird es auch in diesem Jahr nix, der 19. Mai bleibt in Hannover ein ganz normaler Sonntag. Kein Autokorso mit Hupkonzert, es sei denn, die Braunschweiger schaffen den Durchmarsch in den Amateurfußball.

Internationaler Fußball, Torschützenkönig oder wenigstens ein Tor des Monats? Nicht mit 96. Bei uns geht der „Goldene Backstein“ mittlerweile routiniert an den Torhüter, auch bei drei oder mehr Gegentoren. Mehr muss man zum Zustand der Mannschaft eigentlich gar nicht wissen.