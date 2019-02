Der Platzwart: Wie Hannover 96 das Rennen um "Ehrentürke" Kagawa verlor

Heldt trifft Watzke in fensterlosem Kartoffelspeicher

Horst Heldt macht sich an die Arbeit, blättert im Internet. Er weiß: Wenn er Shinji Kagawa nach Hannover holt, werden sie Vinnhorst nach ihm benennen und irgendwo in der Eilenriede ein Heldt-Denkmal bauen. Heldt greift zum Festnetztelefon, das Fräulein vom Amt stellt eine Verbindung zu Aki Watzke her. Man vereinbart ein kurzfristiges Treffen auf halber Strecke in einem fensterlosen Kartoffelspeicher in Holzwickede.

Zur gleichen Zeit im Morgenland: Auch bei Besiktas Istanbul hat man Kunde von Kagawa. Der geschäftsführende Vereinssultan entscheidet: kaufen. In der Türkei ist man mit Transfers nicht so zimperlich wie in Deutschland. Der Zweitligist Elazigspor hat vor ein paar Tagen einfach mal 22 Transfers in zwei Stunden durchgezogen. Ohne Manager! Horst Heldt ist ebenso gewarnt wie motiviert.