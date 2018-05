Der Platzwart: Wie konnte Hannover 96 die Erwartungen dermaßen enttäuschen?

Hannover 96 – vor der Saison bei allen Experten der abgestiegenste Absteiger der Bundesligageschichte. Dementsprechend plant die sportliche Führung bei 96 bereits ab August 2017 akribisch die geordnete Rückkehr der Roten in die 2. Liga. Doch dann kommt alles anders: Tore, Siege, einstellige Tabellenplätze. Am Ende sogar Niedersachsen-Champion und bester HSV der Liga. Was war da los? Wie konnte 96 die Erwartungen dermaßen enttäuschen? Der Platzwart nennt die Gründe.

Der Auftakt: Total missraten. Mit einem verlorenen Auswärtsspiel in Mainz und einer anschließenden Pflichtniederlage bei Champions-League-Kandidat Schalke hätte sich 96 sofort planmäßig unten festsetzen können. Aber: Pustekuchen. Zwei vermeidbare Überraschungssiege, dann ein unverdientes Unentschieden im Mittellandcanalásico – nach dem 3. Spieltag ist Hannover Dritter in der Tabelle! Vor den Bayern! Blankes Entsetzen in der Geschäftsstelle von Hannover 96 und bei Uli Hoeneß. Und es kommt noch schlimmer: Am 4. Spieltag sogar die kurzzeitige Tabellenführung, es riecht nach Meuterei und Sevilla statt Sandhausen. Kellerkonkurrent Köln zeigt von Beginn an, wie man sich voll auf den direkten Abstieg fokussieren kann.