Der Platzwart: Wird Albornoz zum "Albatros" beim Abschweiger Hannover 96?

Das Beste an der Bundesliga? Der FC Bayern! Eines der besten Spiele der Saison, schwärmte Jupp Heynckes am Sonntag. Kleines Signal an die internationale Konkurrenz: vier zu null gegen Freiburg. Dem Pep Guardiola da in England mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ist ja auch schwer: Da dümpelst du als FC Bayern allein im Niemandsland an der Tabellenspitze herum, und dann kommt irgendwann in der K.-o-Runde der Champions League irgend so ein Wald- und Wiesenverein wie Manchester City oder Paris oder Barcelona, und dann ist deine gesamte Saison trotz DFB-Pokalsieg und Meisterschaft mit 40 Punkten Vorsprung im Eimer. Und im August geht dann alles wieder von vorn los. Das kann doch keinen Spaß machen.

Apropos kein Spaß: Hannover 96 hat beschlossen, noch einmal künstlich Spannung zu erzeugen. Es braucht nur ein paar 0:1-Niederlagen auf Basis einer konstant schlechten Vereinslaune, und schon ist man wieder in der Verlosung. Dass 96 am 25. Spieltag mit 32 Punkten trotzdem immer noch bester Nordverein ist, spricht nicht gerade für Bremen, Wolfsburg und Hamburg – aber dort haben sie ohnehin gerade andere Sorgen. Sogar Tayfun Korkut, den sie in Stuttgart zunächst mit offenen Mündern empfangen haben, ist am gesamten Norden vorbeigezogen. Fünf Spiele ohne Niederlage, immer mindestens ein VfB-Tor – wenn Korkut diese Serie fortsetzen kann, löst er noch vor Saisonschluss Guido Buchwald als Vereinsikone ab.

Hannover dagegen hat es im Moment schwer. Ein paarmal nicht aufgepasst, und schon findet man sich im zweistelligen Tabellenbereich mit freiem Blick aufs Jammertal wieder. Nur noch zwei Siege! Aber das sagen sie in Hamburg seit Anfang der Saison. Immerhin manifestiert Hannover in der Außendarstellung souverän seinen Ruf als „irgendwie seltsam“. Als Kleinkinderei. Als Abschweiger des Jahres. Kleine Anlässe zum Feiern gibt es dennoch. Zum Beispiel ein Jahr Horst Heldt bei 96. Martin Kind hat eine Jubiläumstorte spendiert, Schwatzwälder Knirsch mit einer Kerze obendrauf. Er hätte auch noch eine zweite Kerze, aber wer weiß, ob er die jemals braucht. Heldt ist nämlich begehrt.

Zweiter Feiergrund: Felipe is back! Der Verteidiger ist zwar nach Schmiedebach der dienstälteste 96er im Team, muss aber aufgrund seiner Krankengeschichte bei jedem Comeback dem Busfahrer neu vorgestellt werden. Jetzt heißt es Daumendrücken. Aber nicht so fest. Ähnlich wenig Einsatzzeit hat Felipes Abwehrkollege, der das letzte Mal für 96 gespielt hat, als seine beiden Heimatländer Schweden und Chile noch auf einer gemeinsamen Festlandplatte vereint waren: Miiko Albornoz. Und es ergeht dem jungen sympathischen Linksverteidiger wie so vielen: Da spielst du eine Zeitlang nicht Startelf, und plötzlich haben die in dieser Bundesliga einen Videobeweis eingeführt! Und keiner sagt dir Bescheid! Sauhaufen.

Albornoz macht es also so, wie man es eben früher machte, wenn man 0:1 zurücklag und irgendwie keine Aussicht auf Tore, Punkte oder anderweitige Freude bestand. Er stürmt in den Strafraum, sucht sich ein herumstehendes Frankfurter Bein, und überwindet es mit beeindruckender Hürdentechnik, ohne es zu berühren. Ein Pfiff, der Schiedsrichter, ein Leichtathletikfreund, belohnt diese Einlage mit einem Elfmeter. Doch dann geschieht das Unfassbare. Albornoz sieht, wie der Unparteiische sich ans Ohr fasst und kurze Zeit später den Elfmeter zurücknimmt. Albornoz ist überführt. Gelbe Karte. Jetzt weiß er, warum das Kreideviereck vorm Tor Strafraum heißt.

Die Idee, Albornoz endlich den naheliegenden Spitznamen „Albatros“ für diese Aktion zu verpassen, ist natürlich Blödsinn: Hätte Albornoz wie ein Albatros abgehoben, wäre er frühestens im Oberrang zur Landung gekommen, wahrscheinlich aber in Offenbach. Tatsächlich war die Schwalbe von Albornoz eine Hommage an einen anderen Großen des Echtsprungs: Miiko Marin.

