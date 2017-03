Der Platzwart zur 96-Krisensitzung: Was wirklich am Sonntag im Kokenhof geschah

Abführtee für Bader und Möckel, beste Laune in der Gazprom-Suite und ein eingenickter Retter: Der Platzwart deckt auf, was wirklich am Sonntag bei der 96-Krisensitzung in Großburgwedel passiert ist.