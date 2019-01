Der Platzwart: Zwischen Halbbitter und Retter Sport

Sonnabend, 16.15 Uhr, Dortmund:

Halbzeit im Spiel des kommenden deutschen Meisters gegen Hannover 96. Es steht 0:1, André Breitenreiter verteilt in der Kabine zwei Packungen „merci“ an seine Spieler, ausschließlich halbbitter. Das Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Breitenreiter weiß, wie sich die Schokolade fühlt. Auf dem Weg zur Präsidententoilette kommt Martin Kind an einer Bildergalerie mit früheren BVB-Trainern vorbei. Unter einem Foto steht „Doll“ und eine Handynummer. Kind macht sich Notizen.

Zur gleichen Zeit sitzt Thomas Doll zu Hause vor einer Portion Bio-Gulasch und hört Bela Bartok. Doll ist ungarischer Meister und Pokalsieger, er ist ungarischer Trainer des Jahres 2016 und aktiver Freizeitungar. Freunde dürfen Thomas Tamás nennen, er sammelt Magyar-Posta-Briefmarken und wohlklingende ungarische Wörter wie Piroschka oder megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért.

Sonnabend, 17.20 Uhr:

Das Spiel ist aus, Hannover hat zwar ein Tor in Dortmund geschossen, André Breitenreiter schaut trotzdem, was es kommenden Freitag im Kino gibt. Martin Kind schreibt eine SMS an Markus Gisdol, Mirko Slomka, Peter Stöger und Felix Magath. Sekunden später leuchten in drei nebeneinander parkenden Autos in einem Waldstück nahe der HDI-Arena Handydisplays auf. Fünf Minuten später ein viertes Leuchten: Die Nachricht ist auf Felix Magaths Blackberry angekommen. Abends: Thomas Doll hat sich einen Gulaschsmoothie gemixt, schaut seine Lieblingsserie „Arpad der Zigeuner“ in Originalfassung und lacht sich den Arsch ab. Er hat seine Hausschuhe („Puschkas“) angezogen und will das Wochenende ganz entspannt angehen.

Sonntagmittag:

In der HDI-Arena tagt der Krisenstab. Horst Heldt, Martin Kind, Gerhard Schröder, Dieter Schatzschneider und André Breitenreiter. Schweigen, vier Augenpaare auf Breitenreiter. Die alte Wanduhr tickt. Breitenreiter weiß, dass die alte Wanduhr in diesem Raum sein bester Freund ist und er die Schokolade vergessen hat. Er verlässt das Stadion, kreuzt im Abfindungskalender 2021 an – Büro leerräumen, Danke sagen.

Sonntagnachmittag:

Horst Heldt googelt „Trainer, die zu Hannover 96 passen“. Das Suchergebnis: „Prüfen Sie, ob Sie alle Wörter richtig geschrieben haben.“ Martin Kind überlegt: Wie viele Spieler mit Hamburger Vergangenheit hat 96 im Moment? Einen ganzen Sack voll, die logische Folge: ein Trainer mit HSV-Vergangenheit! Schatzschneider freut sich. Mirko Slomka und Markus Gisdol, sofort verfügbar, sitzen drüben im Wald. Felix Magath sitzt auch im Wald. Bis sein Blackberry Empfang hat, könnte er den 96-Kader planen und bis Mitte der Woche auf Bataillonsstärke gebracht haben. Plötzlich strafft Martin Kind sich und sagt: „Doll!“

Thomas Doll? Gerhard Schröder ist begeistert. Als Doll den Hamburger SV trainierte, war Schröder noch Bundeskanzler – gute alte Zeit. Heldt sagt, Doll habe in den zurückliegenden zehn Jahren kein Bundesligaspiel verloren, in Ungarn sogar den Serienmeister Hornhaut Budapest in den Schatten gestellt, und er könnte sogar einen Ferencváros-Stürmer mitbringen, der 2015 mit 17 Treffern die Goldene Gulaschkanone gewann. Und: Die beste Zeit bei 96 ist ungarisch geprägt, man denke nur an Szabolcs Huszti, Ádám Szalai und László Stindl. Bei seinem letzten Spiel in der Bundesliga stellte Doll Christian Wörns in der Innenverteidigung auf. Dieter Schatzschneider sollte also die Fußballschuhe nicht zu weit wegstellen. Praktisch: Martin Kind hat seit Sonnabend die Handynummer von Doll in seinem Nokia.

Montagmittag:

Thomas Doll ist da. Breites Lachen, es riecht nach Hortobágyer Palatschinken und Gyula Lóránt. Doll hat gute Laune und Schokolade für alle dabei. „Retter Sport“. Mindesthaltbarkeitsdatum 2020. Gute Laune? Er hat den Job.