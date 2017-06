Der Reisestress beginnt: DFB-Kader in Sotchi angekommen

Joachim Löw musste noch ein bisschen stopfen – das Handgepäck wollte nicht so ganz in das Fach über den Sitzen passen. Aber mit ein wenig Hilfe war auch das bald erledigt. Und der Bundestrainer nahm dort im Flieger Platz, wo er immer sitzt, wenn er mit seiner Mannschaft unterwegs ist: ganz vorne. Im Flugzeug der Nationalmannschaft hat das Abenteuer Confed-Cup (17. Juni bis 2. Juli) also am Donnerstag begonnen. Abflug in Frankfurt, Landung in Sotschi, Russland.