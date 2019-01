Der SC DHfK zwischen Liga-Vorbereitung und WM-Träumen

Das kann man glauben oder nicht. Fakt ist, dass die Leipziger die drei Leistungsträger während der Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde – die heute mit einem Trainingslager in Barsinghausen bei Hannover so richtig beginnt – gut gebrauchen kann. Die Lage in der Liga ist mit nur zehn Punkten aus 19 Partien und Platz 15 in der Tabelle so prekär wie noch nie seit dem Aufstieg ins Oberhaus vor dreieinhalb Jahren. Und dass sich allzu viele Abstellungen für die DHB-Auswahl auch negativ auswirken können, haben die Grün-Weißen erst vor einem Jahr erfahren müssen, als sie nach der EM, zu der vier DHfKler reisten, in ein Leistungsloch gerieten.

Franz Semper für den SC DHfK „unverkäuflich“?

So bleibt für den SC DHfK vor allem zu hoffen, dass sich Semper beim Turnier, das am Montag mit dem Duell gegen Russland seine Fortsetzung findet, nichts lädiert. Spätestens nach dem Finale am 27. Januar wird der 21-Jährige dann zu den restlichen Leipziger Recken stoßen, die nach dem Trainingslager in Barsinghausen am Sonntag das traditionelle Winter-Turnier in Dessau (mit den Füchsen Berlin und Sönderjyske Handbold aus Dänemark) beehren. Darauf folgen drei Tests, zweimal gegen den ukrainischen Meister Motor Saporoschje (am 24. Januar in Wurzen und am 31. Januar in Großenhain) sowie einmal gegen Bundesliga-Konkurrent Hannover-Burgdorf (am 27. Januar in Jena). Die Partien in fremder Halle seien bewusst so gewählt, erklärt Günter. Denn in der Liga müssen die Leipziger nach dem Auftakt in Bietigheim noch zwei weitere Male auswärts antreten, bevor dann am 28. Februar endlich das erste Heimspiel gegen Gummersbach ansteht. Der Grund dafür ist u. a. die Belegung der Arena Leipzig durch die Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik Mitte Februar.