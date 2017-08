Überfall auf RB-Leipzig-Fans - Schalke-Anhänger helfen

Leipzig. Nach der 0:2-Pleite auf Schalke schlugen Unbekannte Florian S. nieder. Der 27-Jährige aus Lienz erlitt einen mehrfachen Nasenbeinbruch, Prellungen im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter hatten es auf das Banner des Fanclubs abgesehen. Laut Fanverband war es der erste „erfolgreiche“ Versuch, ein RB-Banner zu stehlen. Wir sprachen mit dem Österreicher, der seit kurzem mit seiner Freundin in Leipzig lebt.

Der Schock sitzt noch ziemlich tief. Wenn das Schmerzmittel wirkt, dann sind zumindest die Schmerzen okay.

Können Sie beschreiben, was genau passiert ist?

Der Angriff geschah unmittelbar in Stadionnähe auf dem Weg zu unserem Bus, der uns zurück nach Essen in das Hotel hätte bringen sollen. Wir waren zu acht unterwegs, ein paar freundliche Schalke-Fans haben uns begleitet. Als uns die schwarz gekleideten Angreifer, die deutlich in der Überzahl waren, das Banner weggerissen haben, sind wir denen sofort hinterher und haben die schnell eingeholt. Anstatt des Banners gab es aber Prügel. Die Schalke-Fans haben sich dann mit dem Rest unserer Gruppe um mich und die anderen beiden Geschlagenen gekümmert. Ich hab das gar nicht mehr mitbekommen, weil ich nicht bei Bewusstsein war.