Der SPORTBUZZER-Check: Wie stark ist Hannover 96 wirklich?

Bald geht es wieder los: Hannover 96 startet am Sonntag beim DFB-Pokalspiel in Karlsruhe in die Spielzeit 2018/19. Nach acht von neun gewonnenen Testspielen bleibt die Frage, wie stark Hannover 96 wirklich ist? Der SPORTBUZZER checkt die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter auf allen Positionen.

Anzeige

Ab jetzt wird es ernst für Hannover 96: Die Vorbereitung ist durch, am Sonntag beginnt mit dem ersten Pflichtspiel im Pokal in Karlsruhe die Saison. Knapp eine Woche später folgt dann der Ligastart in Bremen. Neun Testspiele absolvierte das Team von Trainer André Breitenreiter, acht davon wurden gewonnen (Tordifferenz 41:5). Die Frage lautet: Wie stark ist 96 aber wirklich vor der neuen Bundesligasaison? „Wenn ich von meinem Gefühl ausgehe, sind wir auf einem guten Weg“, sagt Manager Horst Heldt, „es wird wieder eine intensive Saison. Ich glaube, dass wir konkurrenzfähig sind. Wie konkurrenzfähig, werden wir sehen.“ Neun Spieler haben den Verein verlassen, ein großer Umbruch. Ist der Club wirklich besser oder doch schlechter aufgestellt als in der Saison zuvor? Der SPORTBUZZER-Check.

Bilder vom Saisoneröffnungsspiel Hannover 96 gegen Athletic Bilbao André Breitenreiter während der Verkündung seiner Vertragsverlängerung. © Maike Lobback Takuma Asano gibt die Vorlage zum 1:0. © Maike Lobback Niclas Füllkrug (2.v.r.) trifft nach Asano-Assist zum 1:0. © Maike Lobback Takuma Asano freut sich über das 1:0. © Maike Lobback Takuma Asano (rechts) springt seinem Gegenspieler ins Schussfeld. © Maike Lobback Die Fans freuen sich nach dem 1:0. © Maike Lobback Martin Kind auf der Tribüne. © Maike Lobback Auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder schaute sich das Spiel mit seiner Frau Kim So-yeon an. © Maike Lobback Linton Maina zauberte am Ball und bereitete das 2:0 durch Tauma Asano kunstvoll vor. © Maike Lobback Takuma Asano jubelt nach seinem Treffer zum 2:0. © Maike Lobback Takuma Asano freut sich nach dem Treffer zum 2:0 mit Linton Maina (re). © Maike Lobback Die Mannschaft feiert ihren Torschützen Asano (verdeckt) nach dessen Treffer zum 2:0. © Maike Lobback Jubel nach dem Treffer zum 2:0. © Maike Lobback Philipp Tschauner hält den Ball. © Maike Lobback Ihlas Bebou (re) im Zweikampf. © Maike Lobback Ihlas Bebou (re) bei der Ballannahme. © Maike Lobback Ihlas Bebou holt den Ball runter. © Maike Lobback Augen zu und durch: Pirmin Schwegler köpft den Ball. © Maike Lobback Niclas Füllkrug (mi) im Kampf um den Ball. © Maike Lobback Julian Korb (li) im Laufduell. © Maike Lobback Walace (rechts) will sich den Ball erkämpfen. © Maike Lobback Noah Sarenren Bazee (li) spielt den Ball in die Mitte. © Maike Lobback Hendrik Weydandt (mi) versucht sich den Ball zu erkämpfen. © Maike Lobback

Anzeige

Die Torhüter Offiziell hat Breitenreiter seine Entscheidung noch nicht be­kanntgegeben, wer die Nummer eins im 96-Kasten ist: Philipp Tschauner, der Stammkeeper der vergangenen Saison, oder Michael Esser. „Beide sind stärker als im vergangenen Sommer“, betont Breitenreiter. Bei beiden Torhütern weiß der Trainer, was er bekommt – und was nicht. SPORTBUZZER-Urteil: Der enge Konkurrenzkampf tut den beiden Torhütern gut. Ein Riesenschub im Leistungsniveau kann aber nicht erwartet werden. Es wird keine groben Ausschläge nach oben oder unten geben. Die Abwehr Die Problemzone bei 96. Nicht nur, weil noch ein Innenverteidiger fehlt. Mit Salif Sané (1,96 Meter) hat der Club einen der besten Verteidiger der Liga und damit auch Lufthoheit verloren. Sein Kopfballspiel war grandios, Sané hatte eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft. Noch wichtiger ist daher jetzt Waldemar Anton, der neue Abwehrchef. Neuzugang Kevin Wimmer muss nach einer langen Phase ohne Spielpraxis in England noch weiter in die Mannschaft hineinwachsen. Josip Elez schwankt sehr stark in seinen Leistungen, den Beweis der konstanten Bundesligatauglichkeit muss er noch liefern. Dauerpatient Felipe ist für den Trainer nicht einplanbar. Auf den Außenpositionen hat sich personell nichts getan. SPORTBUZZER-Urteil: In der Abwehr ist 96 durch den Sané-Abgang nicht so stark wie in der vergangenen Saison.

Das sind die teuersten Abgänge in der Geschichte von Hannover 96 Joselu: 8,00 Milionen zu Stoke City (2014). © imago/Kaletta Salif Sane: 7 Millionen Euro zu Schalke 04 (2018) © 2018 Getty Images Jan Simak: 6,5 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen (2002) © imago/WEREK Hiroshi Kiyotake: 6,50 Millionen Euro zu FC Sevilla (2016). © dpa Per Mertesacker: 4,70 Millionen zum SV Werder Bremen (2006). Als Teil des Deals wechselt zudem Frank Fahrenhorst ablösefrei nach Hannover. © imago/Ulmer Mohammed Abdellaoue: 3,50 Millionen zum VfB Stuttgart (2013). © imago/DeFodi Ron-Robert Zieler: 3,50 Millionen Euro zu Leicester City (2016). Szabolcs Huszti: 3,00 zu Zenit St. Petersburg (Januar 2009). © imago/Ulmer Lars Stindl: 3,00 zu Borussia Mönchengladbach (2015). © imago/Christian Schroedter Emanuel Pogatetz: 2,50 Millionen zum VfL Wolfsburg (2013). © imago/Alterphotos Leonardo Bittencourt: 2,50 Millionen zum 1. FC Köln (2015). © imago/Claus Bergmann Szabolcs Huszti: 1,50 Millionen zu CC Yatai (2014). © imago/Sven Simon Marcelo: 2,00 Millionen Euro zu Besiktas Istanbul (2017). Sebastien Pocognoli: 1,50 Millionen zu West Bromwich Albion (2014). © imago/Philipp Szyza Hotaru Yamaguchi: 1,50 Millionen Euro zu Cerezo Osaka (2016). © dpa Gerald Asamoah: 1,35 Millionen zum FC Schalke 04 (1999). © imago/Rust Markus Kreuz: 1,00 Millionen zum 1. FC Köln (2000). © imago/Contrast Karim Haggui: 1,00 Millionen zum VfB Stuttgart (2013). © imago/Claus Bergmann Thomas Kleine: 0,7 Millionen zu Borussia Mönchengladbach (2007). © imago/Camera Blaise Nkufo: 0,6 Millionen zu Twente Enschede (2004). © imago/Avanti Dieter Schatzschneider: 0,6 Millionen zum Hamburger SV (1983). © imago/Rust Chavdar Yankov: 0,6 Millionen zu Metalurh Donezk (2009). © imago/Claus Bergmann Jan Rosenthal: 0,55 Millionen zum SC Freiburg (2009). © imago/pmk Willi Reimann: 0,35 Millionen zum Hamburger SV (1974). © imago/Horstmüller Kreso Kovacec: 0,325 Millionen zu TeBe Berlin (1997). © imago/Rust