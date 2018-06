Der SPORTBUZZER hat fünf gute Gründe: Darum macht diese WM weiter Spaß!

Anzeige

1. Wir fahren trotzdem bis zum Finale - versprochen

In sechs Wochen 15 000 Kilometer im Reisemobil durch Russland. Unsere Reporter René Wenzel, Lisa Neumann und Alexander Salenko fahren weiter – auch ohne deutsche WM-Beteiligung im weiteren Turnierverlauf. Der Ball rollt in den Austragungsorten ja schließlich auch noch. Und die spannenden Themen über Land und Leute außerhalb der Stadien bleiben. Wie reist man mit WM-Mobil quer durch Russland? Was ist los auf den Fanfesten? Wie läuft der Tickethandel außerhalb des Stadions? Dazu erzählen auf roadtorussia.de auch Menschen ihre Geschichte, die nicht zwangsläufig WM-Teilnehmer sind.

Das SPORTBUZZER-Team außerhalb der Stadien: Die Reporter René Wenzel (von links), Lisa Neumann und Alexander Salenko. ©

So haben unsere Reporter herausgefunden, dass die Russen längst Weltmeister sind, nämlich im Schlammfußball (gibt es wirklich!). Außerdem testeten sie in St. Petersburg die Taxi-Alternative Uber.

Nach dem Aus der deutschen Mannschaft in Kasan, wo unsere ­Road-to-Russia-Crew die Stimmung der deutschen Fans eingefangen hat, geht es weiter nach Nischni Nowgorod, wo am Sonntag Kroatien im Achtelfinale gegen Dänemark spielt. Anschließend gehen die WM-Reporter der Frage nach: Wie sieht es in den zahlreichen kleinen Dörfern im flächenmäßig größten Land der Welt aus? Wie leben dort die Menschen und was bewegt sie außerhalb des WM-Fiebers?

Erst wenn die Antwort gefunden ist, geht es zurück in die Metropole Moskau. Die Hauptstadt ist Austragungsort eines Halbfinales und des Finales. Die DFB-Elf ist schon zu Hause. Die drei WM-Reporter fahren weiter – wie versprochen.

2. Wir genießen die letzte große Ronaldo- und Messi-Show

Über Charakter kann man streiten, über Straftaten urteilen. Aber Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro und Lionel Andrés Messi Cuccittini, so die vollständigen Namen der beiden Megastars im Weltfußball, Ronaldo und Messi, sind nicht nur schuldig gesprochene Steuerhinterzieher. Sie sind auch die einzigen, die uns Fußballfans seit einem Jahrzehnt regelmäßig mit der Zunge schnalzen lassen.

Ronaldo und Messi: Absolvieren sie ihre letzte WM? © imago/Independent Photo Agency Int.

Die Ballvirtuosen aus Argentinien (Messi) und Portugal (Ronaldo) sind sportlich über jeden Zweifel erhaben. Darum wählten die Trainer und Kapitäne aller Nationalmannschaften seit 2008 keinen anderen zum Weltfußballer des Jahres. Beide wurden je fünfmal ausgezeichnet. Titel und Erfolge sind Messi, der Zehner des FC Barcelona, und Ronaldo, der Torgarant von Real Madrid, gewohnt. Nur den World-Cup hielten beide nie in den Händen.

Ein weißer Fleck, den es zu beseitigen gilt, doch die Zeit drängt. Beginnt die nächste WM in Katar, ist Messi 35, Ronaldo sogar 37 Jahre alt. Für Fußballer ein stolzes Alter. Dass die durch alle Wettbewerbe arg strapazierten Ronaldo und Messi dann noch einen neuen Anlauf wagen, ist unwahrscheinlich. Also bietet sich den beiden vor Ehrgeiz strotzenden Ausnahmespielern in Russland die wohl letzte Chance, den Traum vom WM-Titel wahr werden zu lassen. Ronaldo legte mit allen drei Treffern für Portugal im Auftaktspiel gegen Spanien (3:3) einen Turbostart hin. Und auch Messi wird seine große Show noch bekommen. Genießen wir sie einfach.

Zeit für Zeugnisse: Die Abrechnung der deutschen WM-Verlierer Joachim Löw hat eine historische Blamage zu verantworten. Aber wie schlecht war seine Mannnschaft? Der SPORTBUZZER macht den Check der deutschen Nationalelf. © Getty Manuel Neuer – Note 3: Schaffte es nach acht monatiger Verletzungspause rechtzeitig zur WM – und war bester Deutscher. Strahlte gegen Südkorea nicht die gewohnte Sicherheit aus, dennoch ohne groben Patzer. © Getty Joshua Kimmich – Note 6: So stark seine Saison beim FC Bayern war, so schwach war seine WM. Agierte viel zu offensiv, dabei dann nicht effektiv genug. Ein Schatten seiner selbst. © Getty Jérôme Boateng – Note 5: War offensichtlich noch nicht bei 100 Prozent. Sein Platzverweis gegen Schweden erwies sich als Bärendienst. Im Endspiel gegen Südkorea hätte man ihn als Führungsspieler gebraucht. © imago/ActionPictures Mats Hummels – Note 5: War Opfer der Konteranfälligkeit der Mannschaft, zeigte aber auch nicht die Leistungen, die man von ihm kennt. Hatte gegen Südkorea die riesige Chance zum 1:0, vergab aber kläglich. Nicht der Stabilisator, den die Defensive gebraucht hätte. © Getty Antonio Rüdiger – Note 5: War bei der Partie gegen Schweden ein Unsicherheitsfaktor. Weit weg von seiner Form beim FC Chelsea. © Getty Niklas Süle – Note 5: Hatte bei seinem einzigen Einsatz viele technische Probleme im Spielaufbau. Trat ohne Selbstbewusstsein auf. © Getty Jonas Hector – Note 5: Versuchte in seinen beiden Einsätzen viel nach vorn, dem Kölner gelang aber sehr wenig. Keine Flanken, kein Durchsetzungsvermögen. Insgesamt viel zu harmlos. © imago/Chai v.d. Laage Marvin Plattenhardt – Note 4: Ersetzte gegen Mexiko den grippekranken Hector, fiel dabei kaum auf – auch nicht negativ. © Getty Sami Khedira – Note 6: Strahlte auf dem Platz nichts anderes als Unsicherheit aus. War keine Unterstützung für Kroos, fiel vor allem durch Ballverluste wie beim 0:1 gegen Mexiko auf. © imago/Sven Simon Sebastian Rudy – Note 4: Erfüllte seinen Job beim Einsatz gegen Schweden, brach sich dann aber die Nase. © Getty Toni Kroos – Note 4: Bescherte den deutschen Fans das einzige WM-Highlight mit seinem Last-minute-Treffer gegen Schweden. Ansonsten fernab von seiner Real-Madrid-Form. So viele Fehlpässe hat man von „Passmaschine“ Kroos praktisch noch nie gesehen. © Getty Ilkay Gündogan – Note 4: Man fragt sich, wie schlecht der Star von Manchester City drauf gewesen sein muss, dass er sich nicht gegen den sehr schwachen Khedira durchsetzen konnte. Bei seinem Einsatz gegen Schweden ordentlich. © dpa Marco Reus – Note 4: Entwickelte sich im Turnier als großer Hoffnungsträger, verschwand aber im entscheidenden Spiel gegen Südkorea in der Versenkung. Insgesamt ein überschaubares Turnier für den Dortmunder. © Getty Leon Goretzka – Note 6: Bekam im letzten Gruppenspiel die Startelfchance und spielte erschreckend schwach. Ein Fehlpass reihte sich an den nächsten, eine unglückliche Aktion an die andere. Nutzte auch seine große Möglichkeit zum 1:0 per Kopf nicht. © imago/Moritz Müller Mesut Özil – Note 5: Gegen Mexiko sicher nicht der Schlechteste, gegen Schweden auf der Bank. Im letzten Spiel behäbig und ohne Torgefahr, dazu nicht mehr als Alibipässe. © Getty Julian Draxler – Note 5 Beim Confed Cup noch der beste Spieler, ging er wieder mal bei einem großen Event mit unter. Nach wie vor wartet man vergeblich auf den Durchbruch beim DFB. Nicht mehr als ein Mitläufer. © Getty Julian Brandt – Note 3: Einer der ganz wenigen Spieler, die Mut zum Risiko bewiesen. Der Leverkusener bekam von Trainer Löw aber zu wenig Einsatzzeit, hatte Pech mit zwei Pfostenschüssen gegen Mexiko und Schweden. Trotzdem die einzig positive Erscheinung unter den Feldspielern. © imago/Moritz Müller Thomas Müller – Note 6: Müller spielt immer – schlecht. Zumindest gilt das für diese Weltmeisterschaft. Eigentlich ein Spezialist für große Turniere, klappte bei ihm diesmal absolut gar nichts. © Getty Timo Werner – Note 4: Wenn der Leipziger über die Außen kam, war er gefährlich. Dabei hätte das deutsche Team den pfeilschnellen Stürmer als Torjäger noch dringender gebraucht. Versprühte in allen drei Einsätzen aber zu wenig Torgefahr. © Getty Mario Gomez – Note 5: Gold wert gegen Schweden, mit einigen Chancen gegen Südkorea. Am Joker lag es nicht, ein Treffer im letzten Gruppenspiel wäre aber durchaus drin gewesen. Hat wieder einmal bewiesen, dass er im deutschen Trikot längst nicht so treffsicher ist wie im Verein. © Getty

3. Jetzt sind wir eben für sie

Emil Forsberg von RB Leipzig und Werders Ludwig Augustinsson: Wer „unseren“ Schweden in der Gruppenphase die Daumen drückte, machte sich beinahe des Vaterlandsverrats verdächtig. Gleiches galt für Eintracht Frankfurts Mexikaner Carlos Selcedo und Marco Fabian. Sie alle waren schließlich unsere direkten Konkurrenten in der Vorrundengruppe F im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Doch nun ist Deutschland raus. Und endlich dürfen wir hemmungslos die Bundesliga-Stars zum WM-Titel schreien, die nicht den Bundesadler auf der Brust tragen.

Der Schwede Albin Ekdal feiert mit den Fans. © Petter Arvidson

Die Nation mit den meisten Bundesliga-Stars und damit vielleicht auch der größten deutschen Unterstützung in der K.-o-Runde ist die Schweiz mit neun Bundesliga-Stars. Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria, Josip Drmic (alle Mönchengladbach), Yvon Mvogo (RB Leipzig), Manuel Akanji (BVB), Gelson Fernandes (Frankfurt), Steven Zuber (Hoffenheim) und Breel Embolo (Schalke 04) kicken für die Eidgenossen.

Insgesamt haben 34 Bundesliga-Legionäre die Runde der besten 16 Teams erreicht. Benjamin Pavard (VfB Stuttgart/Frankreich), Thiago (FC Bayern/Spanien), Koen Casteels (VfL Wolfsburg/Belgien) oder Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/Kroatien), um nur einige zu nennen – jetzt sind wir eben für sie.

4. Wir sind alle Europäer

Klar sind wir raus. Aber raus sind wiiiiiiir noch lange nicht. Nach dem Ausscheiden des DFB-Teams heißt es: Grenzen abbauen, größer denken.

Patriotismus schön und gut. Doch europäisch gedacht, haben wir immer noch viele Eisen im WM-Feuer. Zehn der 16 Achtelfinalisten kommen aus Europa. Das sind 62,5 Prozent aller noch um die Trophäe kämpfenden Teams. Also genug Auswahl, um ein neues Lieblingsteam zu finden.

Deutsche Nachbarn: Frankreichs Kylian Mbappé und der Däne Lukas Lerager. © imago/Aleksandar Djorovic

Wie wäre es mit Belgien? Unser sympathischer Nachbar mauserte sich von Turnier zu Turnier immer weiter in den erlesenen Kreis der Titelfavoriten. Oder England, das Team von der Insel. Das „Mutterland des Fußballs“ ist nach gefühlt jahrzehntelangem Stillstand auf Nationalmannschaftsebene mit Trainer Gareth Southgate und dem bodenständigen Harry Kane, mit fünf Treffern bisher der beste Knipser der WM, völlig zu Recht zurück unter den Anwärtern auf die begehrte Trophäe. Spanien, Frankreich, Dänemark, Schweden, Kroatien, Portugal und die Schweiz komplettieren die Achtelfinal-Europäer.

Ein Tipp für alle, die nur gucken, „wenn Deutschland spielt“: Denken Sie an Ihren schönsten Urlaub innerhalb Europas. Schon haben Sie Ihren neuen WM-Liebling.

5. Wir sind doch Romantiker

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und so gehört es zur guten alten Tradition des Fußballfans, dass er alle vier Jahre die Sommerpause damit überbrücken kann, die besten 32 Nationalmannschaften der Welt um den goldenen WM-Pokal spielen zu sehen. Eine Selbstverständlichkeit? Nicht mehr lange.

Ein Modell des Khalifa International Stadium in Doha, Katar. © imago/ITAR-TASS

Im Sommer 2022 ruht der Ball. Die Weltmeisterschaft in Katar wird die erste Advents-WM der Geschichte. Weil die Fifa erst nach der zweifelhaften Vergabe gemerkt hat, dass es im Wüstenstaat im Sommer viel zu heiß ist. Im März 2015 entschied der Weltverband, dass das Turnier gegen Jahresende stattfindet. Das Eröffnungsspiel steigt voraussichtlich am 21. November 2022, das Endspiel am 18. Dezember 2022 und damit pünktlich am vierten Advent. Nichts für Fußball-Romantiker.