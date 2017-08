Der Unaufgeregte bei RB Leipzig: Peter Gulacsi soll sicherer Rückhalt bleiben

Trainer Ralph Hasenhüttl hat die Torwart-Frage frühzeitig entschieden. Auch im zweiten Bundesliga-Jahr steht Peter Gulacsi zwischen den Pfosten. Der Ungar ist ein Muster an Beständigkeit. Das liegt auch an seiner aufregenden Vergangenheit.

Anzeige

Leipzig. Der Weltenbummler in Sachen Fußball hat ein Zuhause gefunden. Peter Gulacsi geht mit der Partie beim FC Schalke 04 am Samstag (18.30/Sky live) in seine dritte Saison bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Und in die zweite als Nummer eins. Der Ungar hat in der Vorbereitung den Zweikampf mit dem neuverpflichteten Torhüter-Juwel Yvon Mvogo aus der Schweiz für sich entschieden. Und nicht nur das. Seine Teamkollegen wählten den Keeper in den Mannschaftsrat, womit er automatisch zu einem der Stellvertreter von Kapitän Willi Orban avancierte.

Drei Spielzeiten bei ein und demselben Verein - für Gulacsi eine neue Erfahrung. Der 1,90 Meter große Schlussmann wechselte bislang, zumeist ungewollt, immer wieder den Verein. Vor allem in seiner Zeit in England. Als 17-Jähriger war Gulacsi von MTK Budapest an den FC Liverpool verliehen worden. Die «Reds» nahmen ihn ein Jahr darauf fest unter Vertrag, doch ein Pflichtspiel an der legendären Anfield Road spielte Gulacsi nie. Er wurde herumgereicht. Hereford United, Tranmere Rovers und Hull City heißen die Clubs, an die der FC Liverpool den Keeper immer wieder ausleiht. Bis es dem Ungarn zu bunt wird. 2013 wechselt er ablösefrei zu Red Bull Salzburg, womit seine Erfolgsgeschichte beginnt.

Mai 2016: Gulacsi feiert den Aufstieg © GEPA Pictures

Die England-Zeit prägte den Torhüter. Er musste sich in einem fremden Land, mit einer neuen Sprache und ständig wechselnden Teams durchsetzen. «Heute weiß ich, dass es für meine persönliche Entwicklung notwendig war, auch mal Niederlagen einzustecken und Enttäuschungen zu erleben. Wenn alles immer leicht gegangen wäre, wäre ich vermutlich nicht so weit gekommen», sagte Gulacsi dem Portal «redbulls.com.»

In Salzburg wurde er zweimal Meister und Pokalsieger, schaffte den Sprung in die ungarische Nationalmannschaft. Und dennoch ging er wieder einen Schritt zurück. Sein Wechsel zu RB Leipzig im Sommer 2015 in die 2. Bundesliga geschah mit Bedacht. Er sei vom Konzept und der Philosophie des RB-Spiels überzeugt, begründete er diesen Schritt. Zunächst zweiter Torhüter hinter Fabio Coltorti, nutzte er seine Chance, als sich der Schweizer verletzte und länger ausfiel. Seit anderthalb Jahren ist er nun die Stammkraft zwischen den Pfosten.

Fotogalerie: Peter Gulacsi bei RB Leipzig 2015 Juli: Gulacsi spielt für RB (@GEPA Pictures) 2016 Januar: Gulacsi beim Training (@GEPA Pictures) 2016 Februar: Gulacsi aktiv im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 April: Gulacsi im Spiel (@GEPA Pictures) Mai 2016: Gulacsi feiert den Aufstieg © GEPA Pictures 2016 August: Gulacsi trainiert (@GEPA Pictures) 2016 August: Gulacsi im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 September: Gulacsi schießt (@GEPA Pictures) 2016 Oktober: Gulacsi schreit seine Freude heraus (@GEPA Pictures) 2016 Dezember: Gulacsi jubelt (@GEPA Pictures) Für RB Leipzigs Peter Gulacsi war die Zeit in England sehr lehrreich: "Heute weiß ich, dass es für meine persönliche Entwicklung notwendig war, auch mal Niederlagen einzustecken und Enttäuschungen zu erleben." © dpa 2016 Dezember: Gulacsi aktiv im Spiel (@GEPA Pictures) 2017 Januar: Gulacsi trainiert (@GEPA Pictures) 2017 Februar: Gulacsi im Spiel (@GEPA Pictures) 2017 März: Gulacsi aktiv im Spiel (@Imago) 2017 März: Gulacsi im Sprung (@GEPA Pictures)

«Ich glaube, dass wir mit Pete einen Torwart haben, der nicht immer glänzt, sondern einfach ein solides Gesamtpaket ist», adelte Trainer Ralph Hasenhüttl in einem kicker-Interview den mittlerweile 27-Jährigen. Er sei ein ruhiger, aufgeregter, aber spielbegabter Meister seines Fachs. In der vergangenen Bundesliga-Saison konnten sich die Sachsen zu einhundert Prozent auf den Schlussmann verlassen. Mit zwei gehaltenen Elfmetern gegen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sicherte er seinem Verein sechs Punkte, die für den Champions-League-Einzug enorm wichtig waren.

Auch deshalb ist er mittlerweile zur Nummer eins des ungarischen Nationalteams geworden. Dort kommt es übrigens am 7. Oktober in der WM-Qualifikation zum Aufeinandertreffen mit der Schweiz - und damit mit Mvogo. Auch da will Gulacsi zeigen, dass er zurecht den Vortritt im Verein erhalten hat.

KOMMENTIEREN