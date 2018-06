Transferstreit als Auslöser? Der wahre Grund für den Zidane-Rücktritt bei Real 

Selbst für die erfolgsverwöhnten Königlichen war die Zidane-Ära eine außergewöhnlich triumphale. Neben den drei Champions-League-Siegen in Folge werden die Fans den Franzosen vor allem als den Trainer in Erinnerung behalten, der sämtliche Endspiele (acht an der Zahl) für sich entscheiden konnte. Verlieren scheint im Vokabular des Fußballlehrers nicht vorzukommen. Und damit das so bleibt, entschied sich Zinedine Zidane nach drei überaus gelungenen Jahren für den Rücktritt. So zumindest versuchten die Gazetten die Zidane-Erklärung "Diese Mannschaft soll weiter gewinnen und braucht nach drei Jahren eine Veränderung" zu deuten.