Der Schnellcheck: Die wichtigsten WM-News des Tages auf einen Blick

Na, den kennen wir doch. Paolo Guerrero darf nach einigem Hin und Her nun doch die peruanische Nationalmannschaft als Kapitän anführen und an der WM teilnehmen - der 34-jährige Ex-HSVer war in einen Dopingskandal verwickelt. Nun ruhen die Hoffnungen einer ganzen Nation auf dem abgezockten Stürmer. © 2016 Getty Images