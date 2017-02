Derby-Ärger in Havelse: TSV bekommt gegen 96 U21 zwei Strafstöße nicht (mit großer Galerie)

Sein Gegenüber Mike Barten konnte nach den schlechten Ergebnissen in der Vorbereitung und dem verpatzten Start gegen den SV Eichede mit dem Remis gut leben: „Ich bin stolz auf diese junge Mannschaft. Sie war von der ersten Minute an kämpferisch voll auf der Höhe.“ Der schlechte Platz habe „wenig Fußball zugelassen – es wurde deshalb viel Fußball gearbeitet“. Barten sprach am Ende von einem Punktgewinn.

Mit einem Sieg im Derby gegen Hannover 96 II hätte der TSV Havelse in der Fußball-Regionalliga Nord auf Platz zwei klettern können. Unterm Strich musste sich das Team von Alexander Kiene trotz eines deutlichen Chancenplus vor knapp 800 Zuschauern letztlich aber mit einem 0:0 begnügen. „Wir hätten in diesem intensiven, kampfbetonten Spiel den Sieg verdient gehabt, aber heute hat uns das Quäntchen Glück gefehlt “, resümierte der TSV-Coach. „Ich bin aber sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft.“

Auch das Umschaltspiel sei gut gewesen. „Wir haben versucht, nach Ballgewinnen sofort in die Tiefe zu kommen. Das hat einige Male erstklassig geklappt“, so Kiene. Die besten Chancen der ersten Halbzeit hatten Deniz Undav (15., 19., 23.), Marcel Kohn (22.) und Deniz Cicek (23.). „Beim Schuss von Marcel hätte es Elfmeter geben müssen, weil da auf der Linie mit der Hand geklärt wurde“, ärgerte sich der Havelser Trainer. Auch Daniel-Kofi Kyereh (39.) und Noah Plume (44.) boten sich gute Schussmöglichkeiten. Die beste Gelegenheit für die „Roten“ vergab Mete Kaan Demir (45.).

​"Es hätte auch hier Strafstoß geben müssen"

Den ersten Höhepunkt im zweiten Spielabschnitt verbuchte 96, als eine abgefälschte Hereingabe von Markus Ballmert an den Pfosten klatschte (52.). In der Folge prüften zweimal Undav (54., 66.) und einmal Cicek per Freistoß (60.) den starken Gästekeeper Marko Maric. Aufseiten der 96er hatte Elias Huth einen Treffer auf dem Fuß (70.), doch Tobias Fölster konnte in letzter Sekunde klären.

Bis zur 88. Minute passierte in den Strafräumen nichts mehr. Dann wurde es noch mal turbulent. Der 96er Niklas Teichgräber sah wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte, den fälligen Freistoß setzte Cicek an die Latte. „Das Foul war eigentlich im Strafraum. Es hätte also auch hier Strafstoß geben müssen“, monierte Kiene. In der Schlussminute traf dann Undav doch noch – stand jedoch nach Meinung des Referees knapp im Abseits. Auf der anderen Seite wurde nach einer Ecke der Gäste ein Schuss von Dennis Hoins in höchster Not abgeblockt (90. + 2).