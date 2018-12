Vor dem dritten Derby: Die Kapitäne der Hannover Scorpions und Indians im Interview

Da brennt das Eis: Am Sonntagabend (19 Uhr) kämpfen die Hannover Scorpions und Indians zum dritten Mal in dieser Saison in der Oberliga Nord um Punkte. Der Sportbuzzer hat im Vorfeld mit beiden Kapitänen gesprochen. Wichtig: Wer keine Karte bekommen hat, ist bei uns im Ticker trotzdem live dabei!