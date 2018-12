In seinem dritten Jahr hat es Alessandro Schöpf zum Stammspieler auf Schalke geschafft. Vor dem Derby gegen Borussia Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr (hier im Liveticker) spricht der 24-jährige Österreicher im SPORT BUZZER über den ungeschlagenen Gegner und die besondere Gefühlslage dieser Tage im Ruhrpott.

SPORTBUZZER: Herr Schöpf, zwischen Dortmund und Schalke liegen nach 13 Spieltagen 19 Punkte. Dabei stand Schalke 04 vergangene Saison vor dem BVB.

Alessandro Schöpf: Wenn man die ersten fünf Spiele verliert, sind maximal 15 Punkte bereits verloren. Hätten wir nur sieben oder acht davon geholt – was für uns eigentlich immer machbar sein sollte –, hätten wir als Sechster vor dem Derby eine ganz andere Ausgangsposition. Stattdessen laufen wir den Erwartungen punktemäßig noch immer hinterher. Ich bin aber sicher, dass die Punkte von ganz allein kommen, wenn wir so weitermachen wie in den vergangenen Wochen. Von den letzten zehn Partien haben wir nur zwei verloren.