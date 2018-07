Deshalb ist der erfolgreiche Weg für die zweite Ära von Trainer Rangnick bei RB Leipzig geebnet

Seefeld. Sommercamp von RB Leipzig, Seefeld 2018, Tag fünf ist vorüber. Friede, Freude, Eierkuchen. Kaum etwas los in den Alpen, dort wo das Wetter sonst so unbeständig ist. Die müden Knochen gehören zum Programm. Doch wo sind die Skandale des Vorjahres, als sich Naby Keita und Diego Demme vom Feld grätschten? Was ist mit Wechselgerüchten, die sich vergangenen Sommer um Stars wie den Confed-Cup-Sieger Timo Werner rankten? Nichts vom Trubel aus 2017 ist geblieben, auch nicht der Regen. Zu Beginn der zweiten Trainer-Ära von Ralf Rangnick herrscht bei RB Leipzig eitel Sonnenschein.