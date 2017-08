Deshalb ist Hannover 96 nach zwei Spieltagen spitze!

Der neue Stürmer: „Das wünscht man sich“, sagt André Breitenreiter zum perfekten 96-Start von Jona­thas. Fünf Minuten hat der Neunmillionenmann für sein erstes Tor gebraucht. „Dass er die Ruhe hat, das Ding eiskalt zu verwerten, ist auch dem Selbstvertrauen ge­schuldet“, erklärt der 96-Trainer, „er hat ja schon viermal in der russischen Liga getroffen.“ Der Brasilianer hätte es sich „nicht besser vorstellen können“. In der zweiwöchigen Länderspielpause soll der 28-Jährige noch besser integriert werden. „Es braucht Zeit, um die Dinge zu automatisieren“, meint Breitenreiter.

Der neue Stürmer: „Das wünscht man sich“, sagt André Breitenreiter zum perfekten 96-Start von Jona­thas. Fünf Minuten hat der Neunmillionenmann für sein erstes Tor gebraucht. „Dass er die Ruhe hat, das Ding eiskalt zu verwerten, ist auch dem Selbstvertrauen ge­schuldet“, erklärt der 96-Trainer, „er hat ja schon viermal in der russischen Liga getroffen.“ Der Brasilianer hätte es sich „nicht besser vorstellen können“. In der zweiwöchigen Länderspielpause soll der 28-Jährige noch besser integriert werden. „Es braucht Zeit, um die Dinge zu automatisieren“, meint Breitenreiter. © dpa

Die taktische Vielseitigkeit: Beim Sieg in Mainz hat 96 kompakt verteidigt, diesmal „haben wir hoch ge­presst“, erklärt der Coach., „wir wollen variabel auftreten und nicht ausrechenbar sein für den Gegner.“ Schalke hatte 96 nicht so offensiv erwartet. „Wir hatten einen guten Plan“, lobt Heldt. Aber ausfüllen mussten ihn die Spieler. „Die Jungs haben taktisch superdiszipliniert gespielt und den Plan perfekt umgesetzt“, lobt Breitenreiter.

