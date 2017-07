Dessau-Fans hoffen auf weniger als 13 Gegentore – RB Leipzig mit dezimierter Offensive

Leipzig/Dessau. Für die Fans des Sechstligisten SV Dessau 05 geht es am Freitag (18.30 Uhr) vor allem um eines: Die Anzahl der Tore, die ihr Team gegen Vizemeister RB Leipzig kassiert. Denn bleibt der Verbandsligist unter 13 Gegentreffern, gilt das Eintrittsticket für das Freundschaftsspiel auch als Freikarte für eine Partie der Dessauer in der neuen Saison. Damit wirbt Präsident Ulf Schuster auf der Homepage des Vereins. Bis zu 7000 Fans erwartet der Gastgeber im knapp 17.500 Zuschauer fassenden Paul-Greifzu-Stadion in Dessau-Roßlau. Die Sitzplatzkarten für die Haupttribüne sind bereits ausverkauft. Ab 16.30 Uhr öffnen allerdings die Stadionkassen für alle, die sich auch mit einem Stehplatz begnügen.

Dabei wird der Champions-League-Teilnehmer zum ersten Test der Vorbereitung nicht mit seinem kompletten Kader anreisen. Vor allem in der Offensive fehlen noch einige Leistungsträger. Timo Werner und Neuzugang Bruma steigen erst kommende Woche ins Training ein. Sehr wahrscheinlich, dass auch Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Diego Demme und Konrad Laimer, die am Mittwoch zurückkehren, noch nicht dabei sind. Immerhin konnte Trainer Ralph Hasenhüttl bei der Übungseinheit am Dienstag bereits auf 16 Feldspieler und sein komplettes Torhüter-Quartett zurückgreifen. Oliver Burke und Neuzugang Jean-Kevin Augustin waren erstmals dabei. Bei RB Leipzig füllen sich in der zweiten Vorbereitungswoche die Reihen. Aufgrund der vielen französisch sprechenden Neuzugänge müssen nun Dolmetscherin Raquel Rosa und ihr neuer Kollege sowie Ex-Profi Babacar N’Diaye öfter beim Training helfen und die Anweisungen des Stabs übersetzen.