Deutlicher Sieg von RB Leipzig erleichtert Rangnicks Arbeit im Trainingscamp

Seefeld/Leipzig. Raus aus dem Stadion, rein ins österreichische Trainingslager. Der schnelle Tapetenwechsel nach dem ersten Europa-League-Qualifikationsspiel in Leipzig hin zum Camp nach Seefeld in Tirol ist symbolisch für die nächsten Wochen bei RB Leipzig. Stress schon vor dem Saisonbeginn, aber auch eine Chance: Bei vielen internationalen Spielen sowie Testpartien kann sich jeder Profi in der Vorbereitung regelmäßig unter Wettkampfbedingungen präsentieren.