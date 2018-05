Waspo 98 startet mit Sieg über Spandau 04 in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft

Das war Waspos erster Streich: Hannovers Top-Wasserballer gewannen gestern Abend das erste Spiel der Meisterschaftsfinalserie beim Titelverteidiger Spandau 04 hochverdient mit 10:7 (2:1, 1:3, 3:2, 4:1). Schon am Wochenende könnte sich Waspo seinen Titel-Traum mit zwei weiteren Siegen erfüllen. Aber so weit denkt Trainer Karsten Seehafer noch nicht: „Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir sind in den wichtigen Situationen cool geblieben. Aber du musst dreimal gewinnen.“

Nationaltorwart halfen Elektroschocks

Doch die Majestätsbeleidigung nahm im letzten Viertel ihren Lauf – denn Waspo zog von 6:6 auf 9:6 davon. „Die Mannschaft hat das stark durchgespielt“, freute sich Seidensticker, „das war eine Energieleistung. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und sind auf den Punkt topfit.“

Ein besonderes Lob bekam Nationaltorhüter Moritz Schenkel. Er hatte im Pokalendspiel gegen Spandau, das Waspo 12:8 gewann, einen Gewaltwurf unglücklich an den Brustkorb bekommen und war mit starken Herzrhythmusstörungen behandelt worden. Dem 28-Jährigen half eine Elektroschocktherapie. „Er ist mit Abstand der beste deutsche Torhüter“, sagte Seidensticker gestern.

Vier von fünf Duellen in dieser Spielzeit hat Waspo nun gegen Spandau gewonnen. Seidensticker: „Die Experten haben mitten in der Saison prophezeit, wir hätten keine Chance, Spandau würde uns zu Fischfutter verarbeiten.“ Was aber am Mittwochabend passierte, schmeckte Spandau überhaupt nicht. Doch auch Seidensticker warnt: „Noch ist nichts erreicht. Theoretisch können wir am Wochenende Meister werden. Vielleicht machen wir es ja auch. Wir sind auf jeden Fall willensstark.“