Deutsche U18-Fußballer spielen in Eilenburg 2:2 gegen Frankreich

Eilenburg. Die deutsche U18-Fußballnationalmannschaft hat sich am Freitagabend in einem Testspiel in Eilenburg von Frankreich 2:2 getrennt. Ein gerechtes Ergebnis einer teilweise sehr schwungvollen Partie mit vielen Torszenen. Vor 1404 Zuschauern traf John Yeboah doppelt für die Gastgeber. Bridge Ndilu und Aurelién Tchouaméni erzielten die Tore für Frankreich.

Vom RB Leipzig-Trio Erik Majetschak, Julian Krahl und Elias Abouchabaka schaffte es nur Letzterer in die Startformation. Der Mittelfeld-Regisseur legte eine flotte Sohle auf den Rasen, herrliche Dribblings, hübsche Pässe, fast jede gefährliche deutsche Aktion der ersten Halbzeit ging von ihm aus. Schon nach 60 Sekunden bediente er Yeboah mit einem super Pass in die Tiefe, doch der Stürmer vergab aus der Nahdistanz gegen Torwart Ilian Meslier. Nach dem starken Auftakt erwachten auch die Gäste – und gingen mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Einen Fehler im Spielaufbau bestrafte Ndilu eiskalt. Deutschland schüttelte den kleinen Schocker fix ab. Als Meslier böse daneben griff, schob Yeboah den Ball ins verwaiste Tor. In der 33. Minute setzte sich Abouchabaka im Strafraum durch und wollte einen Elfer, bekam ihn aber nicht. 180 Sekunden später jubelte erneut Yeboah.