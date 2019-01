Deutsche Wasserballer setzen aufs Dresdner Publikum

Dresden. David gegen Goliath heißt es Dienstagabend in der Schwimmhalle an der Freiberger Straße, denn ab 20 Uhr erwartet die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft im Rahmen der Weltliga den Rekord-Olympiasieger aus Ungarn. Gegen die Magyaren, die bereits neunmal olympisches Gold gewannen und aktuell in der Europa-Gruppe A der Weltliga ungeschlagen sind, springen die Deutschen als Außenseiter ins Becken. Doch mit dem Dresdner Publikum im Rücken hoffen sie auf eine Überraschung.

Dass das Länderspiel in Elbflorenz stattfindet, ist kein Zufall. Nachdem seine Mannschaft im Dezember 2017 in der neuen Dresdner Halle bereits ein großes Spiel abgeliefert hatte und erst im Fünf-Meter-Werfen mit 11:12 an den Russen gescheitert war, wollten Bundestrainer Hagen Stamm und seine Spieler unbedingt wieder hierher, „weil wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben.“ Der Ex-Nationalspieler aus Berlin weiß: „Die Sportbegeisterung in den neuen Bundesländern ist sehr groß und hier in Dresden war sie top. Dresden hätte eine Bundesliga-Mannschaft verdient – so gut war damals die Stimmung in der Halle. Ich hoffe, dass sie auch diesmal wieder so gut ist und wir Werbung für unseren Sport machen können.“