Deutsche WM-Gegner: Schweden und Mexiko patzen bei Generalproben

Nicht nur bei der deutschen Nationalmannschaft stockt der Motor, auch die deutschen Gruppengegner Schweden und Mexiko tun sich wenige Tage vor dem Start der WM in Russland noch schwer. Während die Deutschen ihre Generalprobe immerhin mit 2:1 gegen Saudi-Arabien gewannen, konnten sich weder die Nordeuropäer noch die Mittelamerikaner über Siege freuen.

Schweden ist im letzten Testspiel vor der Abreise zur WM gegen Peru nicht über ein 0:0 hinausgekommen. In Göteborg blieb der zweite Vorrunden-Kontrahent des DFB-Teams am Samstagabend trotz einiger Gelegenheiten zudem zum dritten Mal in Serie ohne eigenes Tor und muss ohne einen Sieg in der WM-Vorbereitung aufbrechen.

Peru auch im fünften Spiel ungeschlagen

Emil Forsberg von RB Leipzig, Albin Ekdal vom Hamburger SV und Ludwig Augustinsson von Werder Bremen standen ebenso in der Startelf wie Ex-HSV-Stürmer Marcus Berg. Die spektakulärste Szene hatte Viktor Claesson mit einem Seitfallzieher vor der Pause. Peru mit den Ex-Bundesliga-Profis Jefferson Farfan und Kapitän Paolo Guerrero, bei der ersten WM-Teilnahme seit 1982 Gruppengegner von Dänemark, Frankreich und Australien, blieb durch das Remis dagegen auch im fünften Länderspiel des Jahres ungeschlagen. Erstmals konnten die Südamerikaner dabei allerdings nicht gewinnen.

Nach seinem Doppelpack beim 3:0 gegen Saudi-Arabien hatte der zuletzt wegen Dopings gesperrte Guerrero gegen Schweden kaum gute Szenen in Tornähe. Schweden stand defensiv mit wenigen Ausnahmen sehr stabil.

Nach einem Zusammenprall mit Guerrero musste Schwedens Torwart Robin Olsen behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Peru hat sein erstes Spiel bei der WM am 16. Juni gegen Dänemark. Schweden trifft am ersten Spieltag in der deutschen Gruppe F am 18. Juni auf Südkorea. Das Duell mit Deutschland ist am 23. Juni.

Mexiko patzt nach Poulsen-Traumtor

Die Dänen schlugen ihrerseits einen zweiten deutschen Gegner, nämlich Mexiko. Deutschlands Auftaktgegner verpatzte seine Generalprobe. Das Team von Trainer Juan Carlos Osorio unterlag Dänemark am Samstagabend in Kopenhagen mit 0:2 (0:0). Yussuf Poulsen von RB Leipzig in der 71. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss und Christian Eriksen drei Minuten später sorgten mit ihren Treffern für den dänischen Sieg.

Mexiko präsentierte sich in der Defensive anfällig und war im Spiel nach vorne weitgehend ungefährlich. Bis auf wenige vielversprechende Ansätze durch Einzelaktionen und einen Pfostentreffer des früheren Leverkuseners Chicharito war von El Tri offensiv wenig zu sehen.

Osorio probiert viel aus

Mexikos Coach Osorio probierte allerdings auch viel aus und verzichtete zu Beginn auf einige Stammspieler. Das Team, bei dem auch die Frankfurter Carlos Salcedo und Marco Fabián zum Einsatz kamen, spielt am 17. Juni in Moskau gegen die DFB-Elf von Bundestrainer Joachim Löw.

Bei den ebenfalls für die Weltmeisterschaft in Russland qualifizierten Dänen zeigten Torschütze Poulsen und der Neu-Dortmunder Thomas Delaney eine gute Leistung. Die Dänen treffen in Gruppe C auf Peru, Australien und Frankreich.

