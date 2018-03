Deutscher Football-Spieler wechselt in die NFL

Ein neuer Deutscher in der besten Football-Liga der Welt! Der Defensive Lineman Moubarak Djeri, der zuletzt für die Cologne Crocodiles in Deutschland spielte, hat einen NFL-Vertrag bei den Arizona Cardinals unterschrieben. Das gab der Verein und inzwischen auch Djeri selbst bekannt. "Es war ein großer Traum von mir, der nun Realität geworden ist. Ich bin so aufgeregt", wird der 22-Jährige vom Klub zitiert. "Mouby", so sein Spitzname, wurde von den dem Verein zum Probetraining eingeladen und hat die Bosse scheinbar direkt überzeugt.

Djeri interessierte sich, so schreibt es ran.de, bereits seit seinem sechsten Lebensjahr für American Football. Doch erst mit 18 Jahren fing er selbst an, den Sport auszuüben. Der im Togo geborene Djeri ist nun einer der 90 Spieler der Cardinals und muss sich während der Trainingscamps und der Pre Season beweisen. Der Weg bis zum endgültigen Kader - der aktuelle wird noch stark ausgedünnt - ist schwer.