Deutscher Meister! Judoka Daniel Herbst wird beim DHfK-Fasching gefeiert

Stuttgart. Seine Bundesliga-Teamkollegen staunten nicht schlecht, als in der Nacht zum Sonntag beim DHfK-Fasching um 1.30 Uhr plötzlich ihr Deutscher Meister vor ihnen stand und sich Schulterklopfer, Umarmungen sowie Verbeugungen abholte. Sieben Stunden vorher hatte Daniel Herbst erstmals im DM-Finale der Männer gestanden. Nach zwei Mal Bronze in den vergangenen Jahren zog der 23-Jährige diesmal kompromisslos durch und stellte sich auch konditionell so fit wie selten vor. Denn als es in seinem fünften Duell des Tages um Gold ging, fiel die Entscheidung erst im Golden Score – der Verlängerung.

Herbst hatte weder Schnappatmung noch feste Beine, auch sein Griff war fest, der Kopf hellwach. Nachdem er in der regulären Kampfzeit in Rückstand lag, drehte der aus Taucha stammende Halbschwergewichtler das spannende Duell gegen Domenik Schönefeldt aus Hannover. Dass ein Großteil seiner Familie in Stuttgart live dabei war, sah er als zusätzlichen Ansporn.

Herbst ist kein Mann großer Emotionen

Der Mann der großen Emotionen ist Daniel Herbst freilich nicht. Während andere bei Titeln mal einen Freudenschrei oder Luftsprung vollführen, war die Umarmung des 100-Kilo-Manns mit Trainer Miguel Lopes schon ein kleiner Gefühlsausbruch. „Ich jubele mehr innerlich – diesmal habe ich mich wirklich sehr gefreut“, sagte Herbst. Sein aus Portugal stammender Coach führt seit einigen Wochen am Stützpunkt die Arbeit von Roman Schulze fort – mit Daniel Herbst musste Lopes eine Punktlandung hinlegen. Denn die Vorbereitung verlief alles andere als störungsfrei. Vor zwei Monaten hatte sich der jetzige Meister einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. „Im Trainingslager Anfang Januar wurde der Muskel wieder fest. Somit musste ich noch einmal pausieren, konnte erst vor einer Woche im Training wieder durchziehen“, sagte Herbst, der für seinen neuen Trainer lobende Worte fand: „Miguel hat mich super auf die Kämpfe eingestellt und mir eine klare Linie vorgegeben, die ich auch umsetzen konnte.“

Den Medaillensatz komplett machten für Leipzig Hannes Conrad und Marie Branser. JCL-Bundesliga-Kapitän Conrad traf am Sonntag in der 81-Kilo-Klasse wie im Vorjahr im Finale auf Dominic Ressel aus Kronshagen (Schleswig-Holstein). Conrad holte erneut Silber – diesmal schaffte er es aber bis in die Verlängerung, ehe er die entscheidende dritte Strafe kassierte. „Dominic war im Griffkampf einen Tick stärker, ich kam mit meinen Techniken nicht durch. Aber immerhin konnte er mich nicht werfen“, sagte der Leipziger, der im Viertelfinale einen Fight über achteinhalb Minuten gewann und schon 15 Minuten später mit einem Blitzangriff den Finaleinzug perfekt machte. „Das Halbfinale war mein bester Kampf – insgesamt bin ich ganz zufrieden.“

Marie Branser holte ihre vierte Medaille bei einer Deutschen Meisterschaft

Marie Branser von den Leipziger Sportlöwen freute sich im Halbschwergewicht über Bronze – ihre vierte DM-Medaille insgesamt. „Ich bin sehr, sehr zufrieden, nachdem das Jahr 2018 für mich sehr schlecht gelaufen ist. Nun möchte ich auch international wieder Fuß fassen.“ Zudem hofft die 26-Jährige, einen Kaderstatus zu erhalten und in der Förderung zu bleiben. Ihre einzige Niederlage erlitt sie gegen Meisterin Luise Malzahn aus Halle. „Es war ein Kampf auf Augenhöhe. Ich wollte es aber zu sehr und habe ein paar dumme Angriffe gemacht und Strafen kassiert. Lui war einfach cleverer.“