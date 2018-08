Aufgepasst, Jogi Löw! Deutscher Pascal Groß schießt Manchester United in die Krise

Manchester United steckt bereits nach dem zweiten Spieltag der Premier League in der Krise. Nach dem wenig überzeugenden Auftakt gegen Leicester City, der nur mit Mühe und Not 2:1 gewonnen wurde , verlor die Mannschaft von José Mourinho nun mit 2:3 bei Brighton & Hove Albion.

Maßgeblichen Anteil an der überraschenden Pleite von United hatte der Deutsche Pascal Groß , der den Elfmeter zum Endstand erst herausholte und dann auch verwandelte. Brighton war im Amex Stadium zuvor innerhalb von nur 143 Sekunden mit 2:0 in Führung gegangen. Oldie Glenn Murray (25.) traf nach einer butterweichen Flanke von Solly March, nach einer Ecke erhöhte Shane Duffy (27.) rasch danach.

United zeigte sich nach dem Rückstand paralysiert, doch nach einer guten Hereingabe von Luke Shaw verkürzte Romelu Lukaku in der 34. Minute, ehe Groß seinen Elfmeter verwandelte und sich erneut in das Notizbuch von Bundestrainer Joachim Löw spielte. In der vergangenen Saison, seiner ersten in der Premier League, zeigte der gebürtige Mannheimer bereits ansprechende Leistungen, schoss aus dem zentralen Mittelfeld heraus sieben Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Auf der Insel brachte ihm das nicht zuletzt wegen seiner Nummer 13 Vergleiche mit Michael Ballack ein.