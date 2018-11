Wijnaldum und Depay schießen Deutschland in 2. Liga: Holland schlägt Frankreich

Tschüss, Gruppe A in der Nations League! Deutschland steigt in die europäische Zweitklassigkeit ab - und das ohne überhaupt am Spiel beteiligt gewesen zu sein. Dank des Liverpool-Stars Georginio Wijnaldum und Olympique-Lyon-Star Memphis Depay gewinnt Holland mit 2:0 gegen Weltmeister Frankreich. Deutschland kann sich damit auch bei einem Sieg in der letzten Partie gegen Holland am Montag in Gelsenkirchen nicht mehr vom Abstiegsplatz befreien. Die DFB-Elf um Bundestrainer Joachim Löw ist damit kampflos abgestiegen.