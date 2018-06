Deutschland zittert: Wiederholt sich die WM-Geschichte von 1994?

Anzeige

„Wir können etwas Historisches schaffen“, hatte Bundestrainer Joachim Löw vor der Reise zur WM immer wieder gesagt. Das Historische wäre die erste WM-Titelverteidigung einer deutschen Mannschaft, nachdem es 1958, 1978 und 1994 nicht geklappt hat. Allerdings droht in diesem Jahr schon nach dem ersten Spiel, dem 0:1 gegen Mexiko, das schlimmste aller Szenearien: das Aus in der Gruppenphase. Speziell zum bis dato jüngsten missglückten WM-Double-Versuch, 1994 in den USA, sehen viele kurz nach dem WM-Start 2018 Parallelen. Wie jetzt mit höchsten Ambitionen angereist, ging Deutschland, von Berti Vogts trainiert, damals früh baden. Wiederholt sich die Geschichte von 1994?

Diese Weltmeister von 1990 standen 1994 noch im WM-Kader Die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 1994: Ein Mix aus jungen Spielern, ehemaligen Aktiven der DDR-Nationalelf und zahlreichen Weltmeistern von 1990, von denen einige ihren Zenit bereits überschritten hatten. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick zurück auf die Helden von Rom, die in den USA noch dabei waren. © imago/WEREK Bodo Illgner war 1990 mit 23 Jahren noch jüngster Stammkeeper, der jemals Weltmeister wurde. Vier Jahre später absolvierte er ebenfalls alle Spiele, trat nach dem Turnier allerdings wegen massiver Kritik an seiner Leistung zurück. © imago/Sven Simon Wie schon 1990 war Andreas Köpke auch in den USA nur Ersatzmann. Sein Stern sollte erst später aufgehen: Als Stammkeeper wurde er 1996 Europameister. Er trat nach der ebenfalls vermasselten WM 1998 aus der Nationalmannschaft zurück und ist inzwischen Bundestorwarttrainer. © imago/WEREK In Italien kam Abwehrspieler Thomas Berthold in allen Spielen zum Einsatz. Das war auch vier Jahre später so. Nach der WM gab er dem „Spiegel“ ein kritisches Interview und wurde von Vogts nicht mehr nominiert – nach 62 Länderspielen. Davon waren gleich 18 bei Weltmeisterschaften. © imago/Laci Perenyi Andreas Brehme schoss die Nationalmannschaft in Italien zur Weltmeisterschaft und war überhaupt einer der besten Spieler. Auch 1994 war er gesetzt, allerdings mit fast 34 Jahren kein Leistungsträger mehr. © imago/Sven Simon Im Finale der WM 1990 war Guido Buchwald der Bodyguard von Diego Maradona und machte das so gut, dass er fortan überall „Diego“ genannt wurde. 1994 kam er noch in drei Spielen zum Einsatz. © imago/WEREK Die Frisur war 1994 eher gewöhnungsbedürftig, sportlich führte jedoch kein Weg an Abwehrspieler Jürgen Kohler vorbei. Der damalige Turiner absolvierte mit fünf Einsätzen (alle Turnierspiele) sogar eines mehr als vier Jahre zuvor. © imago/Sven Simon Thomas Häßler gehörte 1990 mit 24 Jahren noch zu den jüngeren Spielern im WM-Kader. Vier Jahre später absolvierte er wie in Italien fünf Turnierspiele. Bitter: Im Viertelfinale gegen Bulgarien verlor der nur 1,66 Meter große Berliner ein Kopfballduell gegen Yordan Letchkov – der das deutsche Aus besiegelte. © imago/WEREK Andreas Möller war 1990 noch zu jung, um große Akzente setzen zu können, und kam nur zu zwei Einwechslungen. 1994 war seine Rolle mit vier Einsätzen schon größer, zum absoluten Durchbruch in der Nationalmannschaft kam er 1996, als er Deutschland teilweise als Kapitän durch die EM führte und Europameister wurde. © imago/WEREK Der große Leader und Spielgestalter war auch 1994 Lothar Matthäus, der die Mannschaft wieder als Kapitän auf den Platz führte. Diesmal allerdings von der Libero-Position aus. Im Achtelfinale verletzte sich der damals 33-Jährige und musste zur Pause raus. Im Viertelfinale traf er gegen Bulgarien per Elfmeter, doch Deutschland verlor und schied aus dem Turnier aus. Matthäus blieb noch bis 2000 Nationalspieler. © imago/HJS Seltenheitswert: Die WM 1994 von Jürgen Klinsmann war noch besser als das Turnier vier Jahre zuvor, als Deutschland Weltmeister wurde. In Italien schoss Klinsmann drei Tore, in den USA waren es sogar fünf und er wurde Deutschlands Fußballer des Jahres. © imago/WEREK Im Vorrundenspiel gegen Südkorea erzielte Karl-Heinz Riedle sein letztes Tor für die Nationalmannschaft. Die DFB-Karriere des kopfballstarken Angreifers verlief unorthodox: Bei der WM 1990 war er Stürmer Nummer drei hinter Klinsmann und Völler, kam aber zu vier Einsätzen, unter anderem im Halbfinale gegen England. 1992 war er bei der EM Stammspieler, 1994 dann wieder Ersatz. Wenige Monate nach dem WM-Aus beendete er seine Laufbahn in der Nationalmannschaft nach sechs Jahren. © imago/WEREK Rudi Völler war 1994 mit 34 Jahren schon ein Veteran, die WM in den USA war sein letztes Turnier. Im Achtelfinale gegen Belgien war er mit zwei Treffern der Matchwinner, das Viertelfinale gegen Bulgarien war das letzte von 90 Länderspielen, in denen der spätere Teamchef der Nationalmannschaft (2000–2004) 47 Tore erzielte. © imago/WEREK

Anzeige

„Die aktuelle Situation erinnert mich nicht nur an 1994, sondern auch an 1978. Viele Spieler denken einfach: ‚Wir sind der amtierende Weltmeister. Natürlich gewinnen wir das erste Spiel und die Gruppe.‘ Und dann gibt es ganz schnell die Quittung“, schreibt Vogts in seiner Kolumne für t-online.de. Und am Mittwoch gab Thomas Müller zu, dass an dieser These etwas dran ist. „Wir haben leichtfertig gedacht, dass wir, wenn das Turnier losgeht, mit unserer gewohnten Stärke auf dem Platz stehen. Die Situation haben wir falsch eingeschätzt.“ Zu selbstsicher nach Russland gekommen – laut Vogts ein Hauptgrund für die Auftaktniederlage: „Das ist schon überheblich gewesen, wie die deutsche Mannschaft gegen Mexiko aufgetreten ist.“

Vogts: "Heute ist kein großer Egoist dabei"

1994 war die Mannschaft von Vogts nach Spielen gegen Bolivien (1:0), Spanien (1:1) und Südkorea (3:2), auch 2018 letzter Gruppengegner, zwar als Gruppenerster, doch wenig souverän ins Achtelfinale eingezogen. Das erste K.-o.-Spiel wurde mühsam mit 3:2 gegen Belgien gewonnen, ehe die Bulgaren (1:2) die Reise der Deutschen beendeten – auch, weil das DFB-Team keine Einheit war. Passt die aktuelle Mannschaft vielleicht auch nicht mehr zusammen? Vogts: „Es wird gerade viel über eine vermeintliche Grüppchenbildung im deutschen Team spekuliert. Da lohnt sich ein Blick auf die WM 1994: Da hatten wir es tatsächlich mit drei Gruppen zu tun. Wir hatten die Gruppe der Weltmeister, wir hatten die jungen vorpreschenden Spieler und dann hatten wir die Spieler aus der früheren DDR. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute auch so ist. Da ist nicht einer dabei, der ein großer Egoist ist.“

Das machen die Weltmeister von 2014 heute Der Sieg im Finale von Rio reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? © imago/Laci Perenyi Manuel Neuer: Der Münchner stand auch bei der Euro 2016 als unumstrittene Nummer eins im Kasten der Nationalelf, übernahm danach die Kapitänsbinde von Bastian Schweinsteiger. April 2017: erster Mittelfußbruch. September 2017: zweiter Mittelfußbruch. Dennoch ist er bei der WM 2018 am Start. © 2017 Getty Images Roman Weidenfeller: Ohne Einsatzzeit in Brasilien, hielt Weidenfeller dem BVB weiter die Treue – trotz Ablösung als Nummer eins durch Roman Bürki. Beendete nach der abgelaufenen Saison mit 37 Jahren seine Karriere. © imago/Kirchner-Media Ron-Robert Zieler: Mit Hannover 96 zwei Jahre nach dem Triumph von Rio abgestiegen, ging Zieler nach England zu Überraschungsmeister Leicester. Konnte sich auf der Insel nicht durchsetzen. Im Sommer 2017 Wechsel nach Stuttgart. Bei den Schwaben die Nummer eins, bei Jogi Löw mittlerweile im Ranking abgerutscht. © 2018 Getty Images Jerome Boateng: Kam in Brasilien in allen sieben Spielen zum Einsatz. Bei Jogi Löw weiterhin unumstritten – wäre da nicht Boatengs Verletzungsanfälligkeit. Der Oberschenkel macht immer wieder Probleme. Kam seit der EM 2016 nur selten im DFB-Dress zum Einsatz, bei der WM 2018 darf der Innenverteidiger aber natürlich nicht fehlen. © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Mats Hummels: Wechselte 2016 vom BVB zurück zu seinem Jugendverein Bayern München. Der Abwehrchef spielte im Gegensatz zu Boateng in der Nationalmannschaft die WM-Qualifikation praktisch durch und gehört zu den tragenden Säulen der Löw-Truppe. © 2018 Getty Images Matthias Ginter: Der Freiburger wechselte nach der WM 2014 zu Borussia Dortmund, wurde mit dem BVB aber nie richtig warm. Bei der EM 2016 nicht berücksichtigt, spielte er sich beim Confed Cup zurück in den Fokus. Profitierte vom Wechsel nach Mönchengladbach, ist am Niederrhein der Chef in der Defensive - und auch in Russland mit von der Partie. © 2018 Getty Images Benedikt Höwedes: Nahm in Brasilien jede Einsatzminute mit – ist derzeit aber weiter denn je von der Nationalelf entfernt. Sein Wechsel von Schalke zu Juventus Turin nach seiner Absetzung als Kapitän durch Domenico Tedesco führte in die Sackgasse: oft verletzt, kaum berücksichtigt. Deswegen auch nicht im Russland-Aufgebot. © 2017 Getty Images Per Mertesacker: Stieg in Brasilien in den Klub der Hunderter auf (104 Spiele für die DFB-Auswahl) und beendete nach dem Turnier seine Karriere in der Nationalelf. Übernimmt beim FC Arsenal zur neuen Saison die Leitung der Akademie. Stieß im März mit sehr persönlichen Bekenntnissen eine Diskussion über Druck im Fußball an. © 2018 Getty Images Shkodran Mustafi: Erlebte eine steile Karriere nach dem Titelgewinn. Mustafi verließ Sampdoria Genua im Sommer 2014 in Richtung Valencia. Zwei Jahre später schlug der FC Arsenal zu. Stammspieler in der Innenverteidigung bei den Gunners. In London steht er aber auch immer wieder wegen dem einen oder anderen Fehler in der Kritik. Das ist auch an Joachim Löw nicht vorbeigegangen: Mustafi durfte nicht mit nach Russland fahren. © 2018 Getty Images Philipp Lahm: Verkündete fünf Tage nach der Nacht von Rio seinen Rücktritt aus der Nationalelf. Beendete im Sommer 2017 bei den Bayern seine Karriere. Lehnte den Posten des Sportdirektors in München ab. Seit Dezember 2017 DFB-Ehrenspielführer, in Russland als Botschafter der Nationalelf und TV-Experte im Ersten präsent. © 2018 Getty Images Kevin Großkreutz: Die Karriere des gebürtigen Dortmunders geriet nach der WM 2014 ins Stocken. Beim BVB aufs Abstellgleis geraten, ging Großkreutz 2015 nach Istanbul. Ein Formfehler beim Transfer verhinderte die Spielberechtigung. Rückkehr nach Deutschland zum VfB Stuttgart, Eskapaden, Vertragsauflösung, Tränen-PK. Seit Sommer 2017 bei Zweitligist Darmstadt 98. © 2018 Getty Images Erik Durm: Die Überraschung im Kader von Joachim Löw 2014. Konnte an das Niveau der vorangegangenen Saison 2013/14 aber nie wieder anknüpfen. Immer wieder verletzt, kam Durm in vier Jahren nur auf 45 Bundesligaspiele. Wurde nach der WM noch sechsmal berücksichtigt. Seitdem ist Schluss im DFB-Trikot. © imago Sami Khedira: Dem goldenen Sommer mit Champions-League- und WM-Sieg folgte im Jahr darauf der Abgang von Real zu Juventus. In Turin absoluter Leistungsträger in der Zentrale. Entdeckt im Herbst seiner Karriere ungeahnte Torjägerqualitäten. Bei Löw weiterhin weit oben auf der Liste. © Getty Toni Kroos: Die Passmaschine, die verkörperte Konstanz. Toni Kroos ist seit der WM 2014 zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt gereift. Ging nach dem Turnier in Brasilien zu Real Madrid und setzte sich mehrfach die europäische Vereinskrone auf. In der Nationalmannschaft Dreh- und Angelpunkt in der Zentrale. © Griffiths / Getty Christoph Kramer: Seine Nationalmannschafts-Karriere überstand die WM nur eineinhalb Jahre. Seit Anfang 2016 nicht mehr berücksichtigt. Verbrachte nach seinem Leih-Ende in Mönchengladbach eine Saison in Leverkusen, kehrte dann zur Borussia zurück. Bei den Fohlen mittlerweile Führungsspieler. Für die WM 2018 hat es allerdings nicht gereicht. © 2018 Getty Images Bastian Schweinsteiger: Einer der Finalhelden in Rio, erlebte nach dem Turnier eine Zäsur. 2015 ging es für Schweinsteiger in München nicht mehr weiter, der Bayer verließ die Heimat und ging zu Manchester United und Ex-Coach Louis van Gaal. Unter José Mourinho dann ausgebootet. Lässt seine Karriere seit 2017 in der MLS bei Chicago Fire ausklingen. Rücktritt aus der Nationalelf nach der EM 2016. © 2017 Getty Images Mesut Özil: Bei Özil kann man sich seit der WM 2014 auf eines verlassen: Der feine Linksfuß ist und bleibt das erratische Genie im Mittelfeld – sowohl beim FC Arsenal als auch in der Nationalmannschaft. Stand im DFB-Team ob seiner Fähigkeiten nie wirklich zur Disposition, lediglich das kontrovers diskutierte Erdogan-Foto stieß unangenehm auf. © 2018 Getty Images Julian Draxler: Das ewige Versprechen kam beim epischen 7:1 über Brasilien zu einem Kurzeinsatz. Wechselte im Jahr darauf nach Wolfsburg, im Januar 2017 landete er bei Paris St. Germain. Hat gegen Neymar und Co. einen schweren Stand, fiel unter Unay Emery in Ungnade. Bei Jogi Löw mit besseren Karten: Draxler führte das Team beim Confed Cup 2017 als Kapitän aufs Feld. © 2018 Getty Images Mario Götze: Der Schütze des goldenen Tores im WM-Finale – danach aber war nicht mehr viel zu sehen vom begnadeten Techniker. Konnte sich bei Bayern München nicht durchsetzen und kehrte 2016 zum BVB zurück. Kommt nach einer Stoffwechselerkrankung langsam wieder in Fahrt - allerdings zu langsam für die WM in Russland: Löw nominiert ihn nicht. © 2018 Getty Images Lukas Podolski: Ein kölscher Jung in Fernost. Lukas Podolski begeistert die asiatischen Fans seit 2017 in Japan bei Vissel Kobe. Ein halbes Jahr nach der WM wechselte Poldi auf Leihbasis zu Inter Mailand, im Sommer dann zu Galatasaray. Setzte einen würdigen Schlusspunkt hinter seine DFB-Karriere: mit dem Tor des Jahres 2017 im Freundschaftsspiel gegen England. © 2017 Getty Images André Schürrle: Einige Monate nach der WM kehrte Schürrle vom FC Chelsea nach Deutschland zurück zum VfL Wolfsburg. 2016 dann der Wechsel zum BVB. Schürrle kam dort aber nie wirklich in Tritt. Schon lange nicht mehr erste Wahl bei Joachim Löw. Muss die WM zu Hause vor dem Fernseher verfolgen. © 2018 Getty Images Thomas Müller: Eine Nationalmannschaft ohne Müller? Die ist auch im Jahr 2018 undenkbar. Bei den Bayern blühte der WM-Torschützenkönig von 2010 nach einem Zwischentief unter Carlo Ancelotti unter Jupp Heynckes wieder auf. © 2018 Getty Images Miroslav Klose: Trat als Weltmeister und WM-Rekordtorschütze bei der Nationalelf ab und kickte noch bis 2016 für Lazio Rom. Gehört beim DFB zum Stab von Trainer Joachim Löw und wird zur kommenden Saison nach München an die Säbener Straße zurückkehren: Bei den Bayern übernimmt Klose die U17. © 2018 Getty Images

Auch das Team-Camp in Watutinki, ab vom Schuss und ohne Flair wie es die aktuelle DFB-Zwischenstation Sotschi hat, darf laut Vogts kein Alibi sein. „Über die Bedingungen wird viel diskutiert. Lange Flugreisen, falsche Unterkunft. Auch das erinnert mich an 1994. Wir hatten unser Hauptquartier in Chicago und genauso lange Flugreisen wie die heutige Mannschaft in Russland. Aber so ist das halt, wenn die Weltmeisterschaft in so großen Ländern stattfindet. Man kann das eine und andere in Frage stellen, aber mit Sicherheit ist der Mannschaftsrat auch in die Entscheidung einbezogen worden.“

Sportbuzzer-Quiz zum schwedischen Fußball: Teste Dein Partywissen!

1994 krachte es gewaltig

Wie die Teamsitzung nach dem 0:1 gegen Mexiko ausgesehen haben könnte, kann sich Vogts sehr gut vorstellen. „Ich glaube, dass auch Joachim Löw jetzt intern richtig auf den Tisch gehauen hat.“ Bei der WM 1994 krachte es gewaltig, wie Vogts verrät: „Gerade nach dem Vorfall in Dallas, als Stefan Effenberg den Zuschauern den Mittelfinger gezeigt hatte, wurden ernste Worte ausgesprochen. Und dabei ist es durchaus mal lauter geworden.“