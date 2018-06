Experten und SPORTBUZZER-User legen sich fest: So soll Deutschlands Startelf aussehen

Spätestens dann wird wieder kräftig gezittert, gefeiert und diskutiert. Und das vor allem über die Aufstellung der Nationalmannschaft: Ab Sonntag gibt es wieder 80 Millionen Bundestrainer quer durch die Republik. Und jeder weiß am besten, wie Jogi Löw seine Mannschaft aufstellen sollte.

Ab Donnerstagnachmittag steigt das Fieber: Mit dem Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien wird um 17 Uhr die Weltmeisterschaft 2018 eröffnet. Deutschland steigt am Sonntag (17 Uhr) ins Turnier gegen Mexiko ein.

Wir haben die Experten befragt: Wie soll Deutschland spielen? Fast alle legen sich auf eine Vierkette in der deutschen Abwehr fest, bis auf Jessica Kastrop und Thomas Helmer. Ex-Nationalspieler Helmer wählt eine Fünferkette, ohne Jerome Boateng, in der Abwehr. Kastrop will mit einer Dreierkette zur Titelverteidigung.