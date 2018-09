Die Aufstellung: So startet Deutschland gegen Frankreich nach der WM-Schmach

Die DFB-Elf startet gegen Weltmeister Frankreich in der Nations League die große Wiedergutmachungs-Mission nach der peinlichen WM 2018 - so stellt Bundestrainer Joachim Löw seine erste Startelf nach dem WM-Aus und dem Rücktritt von Mesut Özil auf!

Es ist das erste Länderspiel einer neuen Ära: Deutschland ist nicht mehr Weltmeister. Nach einer peinlichen WM 2018, in der Deutschland gegen Mexiko, Schweden und Südkorea bereits in der Vorrunde gescheitert war, beginnt nun ausgerechnet gegen den neuen WM-Champion Frankreich die neue Mission von Bundestrainer Joachim Löw. Beim ersten Spiel der neuen UEFA Nations League in München (hier im Liveticker) will der Coach seine Mannschaft rechtzeitig zur Europameisterschaft 2020 wieder an die Weltspitze führen - mit dieser Startelf!

Klickt euch hier durch die Deutschland-Aufstellung!

Startelf: So spielt Deutschland gegen Frankreich
Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München)
Abwehr: Joshua Kimmich (FC Bayern München)
Abwehr: Mats Hummels (FC Bayern München)
Abwehr: Antonio Rüdiger (FC Chelsea)
Abwehr: Jerome Boateng (FC Bayern München)
Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)
Mittelfeld: Toni Kroos (Real Madrid)
Mittelfeld: Leon Goretzka (FC Bayern München)
Angriff: Marco Reus (Borussia Dortmund)
Angriff: Thomas Müller (FC Bayern München)
Angriff: Timo Werner (RB Leipzig)

Das Frankreich-Spiel ist vor allem für das deutsche Mittelfeld ein Neuanfang. Nach seinem spektakulären Rücktritt wird Weltmeister Mesut Özil gleich von mehreren Spielern im Zentrum ersetzt - Toni Kroos, Leon Goretzka und Joshua Kimmich finden sich im Mittelfeld. Die Verteidigung wirkt ungewöhnlic: Jonas Hector sagte die Länderspiele gegen die Franzosen und Peru (am Sonntag) kurzfristig ab. Mit Antonio Rüdiger, Jerome Boateng, Mats Hummels und Matthias Ginter finden sich vier Innenverteidiger in der Startelf. Es finden sich nur Spieler in der ersten Formation, die bereits beim WM-Aus im Kader standen.

Der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hätte nach dem WM-Debakel mit einem größeren Umbruch im DFB-Team gerechnet. „Ich war nicht enttäuscht, ich war überrascht“, sagte der ARD-Experte im Interview des SWR 1 Rheinland-Pfalz. „Denn es hat doch einiges darauf hingedeutet, dass es Veränderungen geben wird, massive Veränderungen. Er sei jetzt „gespannt, wie der Bundestrainer dieses Feuer entfachen will, von dem er gesprochen hat. Und das wird schwer genug.“

So spielt Frankreich!

Frankreich ist nach dem Titelgewinn im absoluten Fußball-Hoch. Für Löw ist die Équipe Tricolore schon seit einigen Jahren das Topteam. Mit Trainer Didier Deschamps verbindet ihn eine Fußball-Freundschaft. Er habe den „Blauen“ eine „gute Balance“ verpasst. „Starke Defensive, starke Offensive, Ausgewogenheit im Spiel“, attestierte Löw den Weltmeistern und damit die Attribute, die er für sein Team zurückgewinnen will. Beim letzten Test im November 2017 reichte es in Köln gerade so noch zu einem 2:2 durch ein Last-Minute-Tor von Lars Stindl. Der letzte Sieg gegen die Franzosen gelang beim 1:0 im WM-Viertelfinale 2014.

Der letzte Heimsieg datiert sogar aus dem Jahr 1987, als Rudi Völler beim 2:1 doppelt traf. Die Gesamtbilanz gegen Frankreich ist bei neun Siegen, sieben Remis und 13 Niederlagen negativ.