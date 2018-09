Die Aufstellung: So startet Deutschland gegen Peru – Löw rotiert kräftig

Nach dem hoffnungsvollen 0:0 gegen Frankreich am ersten Spieltag der Nations League hat Bundestrainer Joachim Löw seine Startelf für die Partie gegen Peru ( hier alle Infos live ) umgestellt. Mit fünf Veränderungen will die DFB-Elf den ersten Sieg nach dem WM-Debakel einfahren – mit dieser Startelf!

​Löw nimmt Veränderungen vor

Einige Veränderungen im Vergleich zu Frankreich-Spiel teilte Löw bereits im Rahmen der DFB-Pressekonferenz am Samstag mit. Hoffenheims Nico Schulz soll sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feiern. „Es war vom ersten Tag an auf dem Platz präsent“, so Löw. „Ich habe viele Spieler gesehen, die am Anfang eher zurückhaltend waren. Er nicht. Er hat eine unglaubliche Laufstärke, er hat seine Stärken in der Offensive.“