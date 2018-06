Gegen Schweden: Mit dieser Aufstellung geht Deutschland ins erste „WM-Endspiel“

Mit dieser Aufstellung setzt Bundestrainer Joachim Löw ein Zeichen: Ganze vier Änderungen im Vergleich zum schwachen Auftritt im ersten Spiel gegen Mexiko (0:1) nimmt der Coach vor. Besonders auffällig: Überraschend sitzen Mesut Özil und Sami Khedira nur auf der Bank. Sebastian Rudy steht in der Startelf. In der Abwehr ersetzt Antonio Rüdiger den verletzten Mats Hummels – Jonas Hector kehrt nach überstandener Grippe wieder in die Startelf zurück und ersetzt Marvin Plattenhardt. Mario Gomez sitzt nur auf der Bank.