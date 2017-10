Deutschland besiegt Nordirland: Internationale Pressestimmen

„Das Spiel haben wir so kontrolliert, wie wir es wollten. Wir haben wenig Chancen zugelassen. Es war wichtig, dass wir früh in Führung gegangen sind und das zweite Tor schnell nachgelegt haben“, sagte Löw im TV-Sender RTL. Sebastian Rudy mit seinem Premierentreffer (2. Minute) und der herausragende Sandro Wagner (21.) sorgten vor 18 104 Zuschauern im ausverkauften Windsor Park von Belfast schnell für klare Verhältnisse. Joshua Kimmich komplettierte mit seinem Volley-Tor (86.) den neunten Sieg im neunten Spiel der WM-Quali.

Josh Magennis (90.+2) gelang nur noch der Ehrentreffer für Nordirland. „Wir waren direkt da und hellwach“, sagte Kimmich. Im letzten Spiel in der Gruppe C am Sonntag in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan kann die DFB-Auswahl erstmals seit 36 Jahren eine makellose WM-Qualifikation perfekt machen.