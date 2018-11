DFB-Elf droht Debakel zum Jahresende: Abstieg zum Abschluss?

Anzeige

Am Montagabend trudelten die Fußball-Nationalspieler nach und nach ein am Treffpunkt in Leipzig. Im Hotel The Westin versammelte Bundestrainer Joachim Löw seine Mannschaft vor den letzten beiden Länderspielen eines Jahres, das für das DFB-Team alles andere als erfolgreich verlief – und sogar mit einem weiteren herben Rückschlag enden könnte.

Am Donnerstag kann Löw im Testspiel gegen Russland (20.45 Uhr, RTL) ausprobieren, den Umbruch, den er in der letzten Partie in Frankreich (1:2) angedeutet hatte, weiter fortzusetzen. Am Freitagabend muss Deutschland auf Schützenhilfe des Weltmeisters hoffen, der in der Nations League in Rotterdam gegen Holland antritt. Schlägt „Oranje“ die Franzosen, steht Deutschland vor dem Duell gegen den Erzrivalen am Montag (20.45 Uhr, ARD) in Gelsenkirchen als Absteiger aus der ­A-Li­ga fest. Bei einem Unentschieden zwischen Holland und Frankreich müsste das DFB-Team die Holländer mit mindestens vier Toren Vorsprung schlagen, bei einem 0:0 zwischen den Gruppengegnern mit 3:0 – um dann auf die Fair-Play-Wertung zu hoffen. „Wir wissen, dass wir dieses Jahr nicht gerade begeistert haben“, sagt Löw. „Wir müssen uns alles wieder neu und hart erarbeiten.“

Löw-Entlassung nach Aus in der Nations League? Darauf deutet wenig hin

Auf wen der Bundestrainer setzt: Löw verzichtete neben Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen überraschend auf Jérôme Boateng, mit dem der Bundestrainer ein „gutes Gespräch“ führte. „Ich glaube, dass ihm eine Pause aktuell guttut“, sagte er. Boateng soll sich nach einigen Verletzungen beim FC Bayern wieder in die Form bringen, die ihm zuletzt abhandengekommen ist. Der Schalker Mark Uth verletzte sich beim 0:3 gegen Frankfurt am Oberschenkel und musste absagen, dazu fehlt Julian Draxler wegen eines Trauerfalls gegen Russland.

Löws Zukunft bei einem Abstieg: Selbst wenn nach dem WM-Debakel auch der Abstieg aus der Nations League stünde, deutet wenig darauf hin, dass der DFB seinen Coach entlässt oder dieser selbst hinwirft. Löw und die Verantwortlichen wollen den Umbruch fortsetzen und bis zur EM 2020 ein Team formen, das um den Titel spielen kann. Nur, wenn es gegen Holland eine erneute Klatsche geben sollte, könnte die Thematik in Bewegung kommen.

Deutschland-Spiel in Leipzig nicht ausverkauft