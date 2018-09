Vive la Chance! So will die DFB-Elf gegen Frankreich Wiedergutmachung leisten

Alles auf null. Nach dem historischen Scheitern bei der WM in Russland startet die Fußball-Nationalmannschaft heute gegen Frankreich (20:45 Uhr/ So könnt ihr es sehen! ) nicht nur in die neue Nations League. Gegen den Weltmeister geht es dabei auch um viel, viel mehr als um drei Punkte zum Auftakt.

„Wir sind in der Bringschuld“, sagt Toni Kroos stellvertretend für ein Team, ja für einen ganzen Verband. Der hatte in den vergangenen zwei Monaten ein schwaches Bild abgegeben und muss nun um seinen guten Ruf kämpfen, den er sich über mehr als ein Jahrzehnt mühsam aufgebaut hatte. „Wir wollen uns wieder positiver präsentieren, diese Chance haben wir gegen Frankreich und wollen sie nutzen“, sagt Kroos. „So schlecht es lief, ist es jetzt eine Möglichkeit, gewisse Sachen zu überdenken, ein paar Dinge zu ändern, um uns wieder zu einem absoluten Topteam zu entwickeln.“

Joachim Löw hat in den letzten Tagen viele Gespräche geführt, die Zügel angezogen. Beispielsweise führte er den Zapfenstreich wieder ein , die Spieler müssen nun um Mitternacht auf ihren Zimmern sein. Auch die DFB-Stars setzten sich zusammen und haben die Gründe für das Scheitern aufgearbeitet. „Es wäre kompletter Blödsinn, wenn wir jetzt alles ändern, da wir acht, neun Jahre so nicht nur erfolgreich waren, sondern den Fans auch viel Freude bereitet haben“, glaubt der Bundestrainer. Vielmehr spricht er von „einer Anpassung, gerade gegen die größeren Mannschaften. Wir brauchen nicht 70 Prozent Ballbesitz, sondern eine Ausgewogenheit mit etwas weniger Risiko und mehr Stabilität.“

Ein Mittel: Zurück zu defensiver Stärke

Deutschland will wieder mehr Wert auf die Defensive legen. Die Außenverteidiger sollen nicht mehr so hoch wie bei der WM verteidigen, zu anfällig war das Team für Konter. Chancen spielte die Löw-Truppe in Russland genügend heraus – aber an der Effektivität vor dem Tor mangelte es. Die Balance zwischen flexibler Offensive und stabiler Defensive hinzubekommen ist eine der Hauptaufgaben – und dabei dient der heutige Gegner als Vorbild.