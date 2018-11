Das DFB-Team zeigt gegen Holland eine starke Leistung, die trotz des Abstiegs aus der Nations League Hoffnung macht für die Zukunft. In der Schlussphase kommt Holland nach 0:2-Rückstand aber zurück. Der SPORTBUZZER hat alle Spieler der Nationalmannschaft in der Einzelkritik mit Noten bewertet.

Anzeige

Das sah lange richtig gut aus! Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im letzten Länderspiel in 2018 für eine lange gute Leistung nicht belohnt. Nach dem 3:0 im Test gegen Russland in der vorigen Woche spielte das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw gegen die zuletzt gegen Weltmeister Frankreich überragenden Holländer 2:2 - trotz phasenweise drückender Überlegenheit und einer 2:0-Führung. Vor allem die Offensive um den spielfreudigen Leroy Sané, Timo Werner und Serge Gnabry wusste in Gelsenkirchen zu gefallen, die Abwehr ließ dagegen zu Wünschen übrig.

Alle Deutschland-Spieler gegen Holland hier in der Einzelkritik

Deutschland-Einzelkritik gegen Holland: Die DFB-Elf in Noten Deutschland überzeugt gegen die Niederlande lange mit einer starken und engagierten Leistung. Doch dann schleichen sich Fehler ein, am Ende steht ein 2:2. Der SPORTBUZZER zeigt, welche Spieler überzeugen konnten - und welche sich noch steigern müssen. © imago/Matthias Koch Manuel Neuer - Note 3: Der Kapitän auf ehemaligem Territorium. Anders als beim 0:3 in Amsterdam bekam der Torhüter kaum etwas zu tun. Bekam erst nach der Pause mehr zu tun. Zeigte sein Können etwa bei Depays Schuss (78.). © imago/MIS Thilo Kehrer - Note 3: Erster Torschuss nach 27 Sekunden (!). Der Ex-Schalker spielt sich hinten rechts fest, ob er nun Ginter als Hintermann hat oder nicht. Fleißig in der Rückwärtsbewegung, frech nach vorne, auch wenn er in den Schlussminuten nach Reus-Zuckerpass hätte treffen müssen. Die Herbst-Entdeckung von Löw. Patzte kurz vor Schluss beim zweiten Gegentor. © imago/VI Images Antonio Rüdiger - Note 3: Links in der Dreierkette zu finden. Wird nun, dank des Vertrauens von Löw, immer sicherer und selbstbewusster. Ein Mann der Zukunft? Der Gegenwart! © imago/Pro Shots Niklas Süle - Note 2: Bayerns Abwehr-Prellbock mit besten Stammplatz-Aussichten für 2019. Überwand den eigenen Keeper Neuer beinahe mit einem Kopfball – knapp drüber. Ansonsten meistens auf der Höhe und aufmerksam, bereinigte brenzlige Momente. © dpa Mats Hummels - Note 3: Oh! Ein Feldspieler-Weltmeister von 2014. Der Innenverteidiger sah in seinem 70. Länderspiel früh Gelb (14.) als er zu spät kam gegen Promes. Klärte viele Situationen routiniert per Kopf. © imago/Schüler Nico Schulz - Note 3: Spielte für den in Leipzig verletzt ausgewechselten Hector Linksverteidiger. Gute Vorstöße über den linken Seitenstreifen, mit einigen passablen Flanken im Programm. Eine echte Konkurrenz für Hector in 2019. © dpa Joshua Kimmich - Note 4: Der Kapitän der Zukunft wieder als Aufbauspieler, als Sechser vor der Abwehr. Musste ein hartes Foul von Wijnaldum einstecken. K & K – Kimmich und Kroos könnten das Mittelfeld-Duo der nächsten Jahre werden. Sah beim 2:2 nicht gut aus, zeigte auch vorher gelegentlich Unkonzentriertheiten. © imago/VI Images Toni Kroos - Note 3: Weltmeister Nummer drei in der Startelf – und so wertvoll, der Mann. Immer noch unverzichtbar. Schickte die schnellen Stürmer gerne mit seinen Pässen auf die Reise. Am 1:0 beteiligt, beim 2:0 hob er den Ball elegant auf Sané. Allerdings schlichen sich auch Abspielfehler ein. Konnte die entscheidende Flanke vor dem 2:2 nicht verhindern. © imago/Jan Huebner Leroy Sané - Note 2: Auf sein erstes Länderspieltor gegen Russland setzte er, von Löw konsequent „Sahne“ ausgesprochen, einen drauf: einen abgefälschten Linksschuss nach feiner Ballbehauptung zum 2:0. Man fragt sich immer wieder, was wäre, wenn ihn Löw mit zur WM genommen hätte... © dpa Serge Gnabry - Note 2: Der Bayern-Profi als falsche, aber richtig schnelle Neun. Mit einem Kontakt fix auf Werner weiter, der zum 1:0 abzog. Prima. Sorgte sogar mit einem Kopfball (40.) für Torgefahr. Bei Löw eher mit Stammplatz-Chancen als bei Kovac und den Bayern. © dpa Timo Werner - Note 2: Neunter Treffer im 23. Länderspiel, aber sein erstes seit 751 Minuten (über 12 Stunden). Ein satter, platzierter Rechtsschuss zum 1:0. Zeigte Vollstrecker-Qualitäten, suchte aus jeder Position den Torabschluss, auch nach einem Sprint vor der Auswechslung (63.). © dpa Marco Reus - Ohne Note: Kam in der 63. Minute für Werner. Der Dortmunder, einer der Spieler der laufenden Bundesliga-Saison, verdaddelte eine gute Chance auf das 3:0, doch sein Pass auf Sané war zu ungenau. © imago/RHR-Foto Thomas Müller - Ohne Note: Ein Tusch auf sein 100. Länderspiel. Wurde bei seiner Einwechslung für Gnabry in der 67. Minute von den Fans gefeiert. Momentan nur noch Joker unter Löw. © imago/Revierfoto Leon Goretzka - ohne Note: Wurde an alter Wirkungsstätte als dritter Einwechselspieler von Löw in der 80. Minute für Sané gebracht. © imago/Jan Huebner

Anzeige

Die deutschen Treffer erzielten Timo Werner (9.) und Leroy Sané (19.), also zwei Drittel des vielversprechenden Angriffstrios, zu dem auch Serge Gnabry gehört. BVB-Star Marco Reus wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und fügte sich nach seinem Tausch nahtlos ein. Bayern-Star Thomas Müller, in den letzten Spielen nur noch Ersatz, kam als Joker zu seinem 100. Länderspiel. Der 29-Jährige ist erst der 14. Spieler, dem das gelingt. Nach einer eher schwachen Schlussphase traf Quincy Promes (85.) zum Anschlusstreffer für die Holländer, ehe Abwehrchef van Dijk in der Nachspielzeit sogar noch ausglich und ein eigentlich gutes deutsches Resultat gründlich verhagelte.