Deutschland für WM 2018 in Russland qualifiziert: Sieg gegen Nordirland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann für die Weltmeisterschaft in Russland planen. Titelverteidiger Deutschland hat sich nach einem 3:1 über Nordirland vor dem letzten Spiel in der Qualifikation gegen Aserbaidschan für das Turnier qualifiziert. Sandro Wagner trifft erneut für die DFB-Elf.

Was hatten sich die deutschen Stars im Vorfeld nicht auf dieses Spiel gefreut. Mats Hummels wirkte am Tag vor der Partie in der WM-Qualifikation fast wie ein Kind vor Heiligabend. Mit leuchtenden Augen schwärmte er von den „enthusiastischen nordirischen Fans“, von einer „ganz besonderen Atmosphäre“. Auch Bundestrainer Jogi Löw lobte neben der Mentalität und den defensiven Qualitäten des Gegners vor allem das Publikum, welches „eine Mannschaft zu Höchstleistungen pushen kann“. Und dann sorgten ausgerechnet Jogis Jungs selbst dafür, dass die Party im mit 19 000 Zuschauern seit Monaten ausverkauften Windsor-Park schon vorbei war, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte.

Die „Green White Army“, wie die Anhänger der Nordiren genannt werden, gröhlten noch lauthals ihre Lieblingshymne „we are not Brazil, we are Northern Ireland“, da zog ein gewisser Sebastian Rudy plötzlich den Stecker raus. Nach nicht mal 90 Sekunden drosch der Neu-Münchner eine Direktabnahme aus knapp 25 Metern genau in den Winkel – ein frühes Traumtor, das den Deutschen gegen die Defensiv-Künstler von der Insel natürlich voll in die Karten spielte.

Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten gegen Nordirland Marc-André ter Stegen: Der Torhüter des FC Barcelona hat sich festgehechtet als Nummer zwei, als Neuer-Ersatz. Aufmerksam wenn gefordert. Insgesamt unterfordert. Beim Gegentreffer ohne Chance. NOTE 3 © imago Joshua Kimmich: Löws Musterschüler rechts hinten. Sein 22. Länderspiel am Stück ohne jede Fehlminute. Wie immer Top-Lieferant von Flanken, meist auf Wagner. Er erzielte das 3:0. NOTE 2 © imago Mats Hummels: Liebt die Atmosphäre in britischen Stadien, den ehrlichen Wettkampf. Kam voll auf seine Kosten. Souveräne Abwehrleistung. NOTE 2 © imago Jerome Boateng: Erstes Länderspiel seit Oktober 2016. Der Bayern-Verteidiger mit der souveränen Attitüde eines Türstehers, der nur einmal (76.) einen Nordiren vorbeiließ. NOTE 3 © imago Marvin Plattenhardt: Der Hector-Ersatz von Hertha BSC als Linksverteidiger in seinem vierten Länderspiel mit ordentlichen Flanken und viel Offensivdrang. NOTE 3 © imago Leon Goretzka: Als Achter versuchte die Entdeckung des Confed Cup. Machte viele Wege, kombinierte ordentlich mit, patzte einmal im eigenen Strafraum (40.). NOTE 3 © imago Sebastian Rudy: Auf die ruhige Ordnungskraft vor der Abwehr steht Löw. Sein grandioser Dropkick-Schuss zum 1:0 erleichterte den Kollegen den Abend. NOTE 2 © imago Toni Kroos: Ballverteiler und Stabilisator im Mittelfeld. Alle Bälle hörten auf sein Kommando. Nicht spektakulär, aber ohne Fehler. Note 2 © imago Thomas Müller: Bei Löw immer gesetzt. Der Bayer zunächst mit vielen Abspiel- und Stockfehlern, dann mit der Vorlage zu Wagners 2:0. Kämpferisch wertvoll. NOTE 3 © imago Julian Draxler: Bei PSG wegen Neymar verdrängt, gelang dem Linksaußen in Belfast wenig. Wirkte im halblinken Mittelfeld manchmal etwas verloren, mit mehr Schwung nach der Pause. NOTE 3 © imago Sandro Wagner: Viertes Länderspiel, vierter Treffer. Der Hoffenheimer erst ganz nah dran, traf per Flugkopfball den Pfosten (17.), dann mit sehenswerter Drehung und Linksknaller zum 2:0 (21.). Spielte mit, immer anspielbar. NOTE 2 © imago Emre Can: Der Liverpooler ersetzte nach 66 Minuten Goretzka, machte seine Sache ordentlich. NOTE 3 © imago Leroy Sané: Löw wollte mit ihm mehr Power über den linken Flügel. Brachte neuen Wind rein, hatte eine gute Chance. NOTE 2 Lars Stindl: Nur wenige Minuten dabei. OHNE NOTE © imago

Sandro Wagner verändert das DFB-Spiel

Rudy war übrigens einer von fünf deutschen Profis des FC Bayern in der Startelf – das waren mehr als zuletzt in München selbst. Löw hatte sich auch – wie angekündigt – dafür entschieden, Jeromé Boateng nach rund einem Jahr verletzungsbedingter Abwesenheit wieder von Anfang an zu bringen. Ihm merkte man förmlich an, wie gut ihm das tat. In den Zweikämpfen und der Spieleröffnung wirkte er schon fast wieder wie der Alte. Außerdem setzte Löw etwas überraschend auf Sandro Wagner als zentrale Spitze. Der Hoffenheimer Sturmtank dankte es ihm mit einer sehr engagierten Leistung. Zunächst traf er mit einem schönen Flugkopfball nur den Pfosten, dann pumpte er den Ball aus knapp 20 Metern herrlich in den linken Giebel – 2:0.

Durch Wagners Aufstellung veränderte sich das gesamte Spiel der Deutschen. Während mit Timo Werner oder Lars Stindl der Gegner eher spielerisch zerpflückt werden soll, gingen die Angriffe gestern immer wieder über die Außen, die den Schlaks in der Mitte suchten. Am souveränen Auftritt änderte das allerdings nichts – genauso wenig wie an der tollen Stimmung im kleinen Hexenkessel, in dem die Nordiren seit vier Jahren kein Heimspiel verloren hatten. Joshua Kimmich sorgte mit dem Treffer zum 3:0 endgültig dafür, dass diese beeindruckende Serie zu Ende ging.

Deutschland baut unfassbare Bilanz aus

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass auch die deutschen Fans ihren Anteil an einem friedlichen Fußballabend hatten. Nach dem beschämenden Auftritt einiger Chaoten beim Länderspiel gegen Tschechien vor fünf Wochen in Prag, blieb es diesmal im Stadion ruhig - obwohl sich auch in Belfast wieder einige finstere Gestalten in der Stadt gezeigt hatten.

Nach dem Euro-Desaster der Bundesligisten mit sechs Pleiten in sechs Spielen, die auch Löw als „alarmierend“ bezeichnet hatte, zeigte die Nationalelf mal wieder ihr bestes Gesicht und baute ihre unfassbare Bilanz weiter aus: Seit 1934 hat die DFB-Auswahl keines ihrer 46 Auswärtsspiele in 14 erfolgreichen WM-Qualifikationen verloren (36 Siege, zehn Unentschieden)!

Sonntag Schaulaufen der Reservisten?

Die abschließende Partie am Sonntag (20.45 Uhr) in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan verkommt nach der frühzeitig eingetüteten Qualifikation nun vermutlich zum Schaulaufen der Reservisten, bevor das Länderspiel-Jahr mit dem Klassiker Doppelpack in London gegen England (10. November) und Frankreich (14. November in Köln) beendet wird.

Am 1. Dezember werden die dann im Moskauer Kreml die Gruppen für die Weltmeisterschaft ausgelost. Bereits jetzt steht fest, dass Titelverteidiger Deutschland sicher im ersten Lostopf der besten Teams gesetzt sein wird. Russland, my idem!

