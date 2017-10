Deutschland gegen Aserbaidschan live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: „Die Mannschaft“ in ihrem letzten Auftritt in dieser WM-Qualifikation im Spiel Deutschland gegen Aserbaidschan. So könnt Ihr das Spiel verfolgen.

„Die Mannschaft“ eilt von Erfolg zu Erfolg. Vor der Partie Deutschland gegen Aserbaidschan in Gruppe C am Sonntag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) beseitigte die DFB-Auswahl beim 3:1 in Belfast gegen Nordirland auch die letzten Zweifel an der souveränen WM-Qualifikation. Seit 1934 blieb die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in allen 47 Quali-Auswärtsspielen ungeschlagen, die gesicherte Teilnahme für Russland war die 14. WM-Qualifikation. Es spricht in der Partie Deutschland gegen Aserbaidschan in Kaiserslautern trotz einiger personeller Umstellungen nicht viel gegen den zehnten Sieg im zehnten Spiel dieser Qualifikations-Kampagne.

Joachim Löw kann sein Team bereits auf die WM in Russland vorbereiten. © getty

Bundestrainer Joachim Löw (57) wird „Die Mannschaft“ auf mehreren Positionen verändern. Bernd Leno von Bayer 04 Leverkusen wird anstelle von Marc-André ter Stegen im Tor stehen. Zudem rücken der Wahl-Liverpooler Emre Can und Manchester-Profi Leroy Sané in die Startelf. Toni Kroos reiste nach einer Rippenblessur bereits vorzeitig ab. Sané wird für Sebastian Rudy in die erste Elf rücken. Das bestätigte Löw am Samstag in der Pressekonferenz zum Spiel in Mainz: „Ich plane, Leroy Sané von Anfang an zu bringen.“ Auf dem Betzenberg ist die Ausrichtung der DFB-Elf klar. „Zielsetzung ist es, Aserbaidschan von Anfang an unter Druck zu setzen“, fordert Löw am Samstag.

Sandro Wagner traf am Donnerstag gegen Nordirland zum 2:0. Der Stürmer der TSG 1899 Hoffenheim kann sich Hoffnungen auf ein WM-Ticket machen. © imago

Gegner Aserbaidschan konnte in der Deutschland-Gruppe zwar zehn Punkte sammeln, die WM-Teilnahme wurde jedoch um Längen verpasst. Die Stars des Teams aus Aserbaidschan stehen nicht auf dem Rasen. Mit dem früheren jugoslawischen Superstar Robert Prosinecki (48) ist seit 2014 ein weiterer renommierter Coach auf der Kommandobrücke der Azeri. Der im baden-württembergischen Schwenningen geborene Ex-Nationalspieler Kroatiens löste Berti Vogts ab. Dessen ehemaliger Mitstreiter Uli Stein (62) freut sich auf das Wiedersehen bei Deutschland gegen Aserbaidschan. „Zum Länderspiel nach Kaiserslautern fahre ich sehr gerne“, schrieb der Ex-Nationalkeeper in dieser Woche in einer Kicker-Kolumne, „der kleine Verband hat damals alles getan, um mich, Berti Vogts und Olaf Janßen, später Wolfgang Rolff in unserer Arbeit zu unterstützen. Bei aller Bescheidenheit denke ich, dass wir vieles von dem, was wir angeschoben haben, sich nun in Platz drei in der Deutschland-Gruppe widerspiegelt.“

​Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Aserbaidschan im TV?

RTL überträgt das Spiel Deutschland gegen Aserbaidschan live im Free-TV. Die Übertragung läuft am Donnerstag ab 20.15 Uhr. Reporter im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern: Marco Hagemann. Als Experte wird Vize-Weltmeister Jens Lehmann an der Seite von Moderator Florian König auf diese Partie und im Anschluss auf weitere Top-Spiele aus den europäischen Quali-Gruppen blicken.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. RTL präsentiert die Partie in Zusammenarbeit mit TVnow.de in einem kostenpflichtigen Livestream. Das Angebot kann nach einer Testphase von 30 Tagen für 2,99 € monatlich gebucht werden.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Spiel Deutschland gegen Aserbaidschan bezahlen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Deutschland gegen Aserbaidschan an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

