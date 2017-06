Deutschland gegen Chile live im TV und Onlinestream: Confed Cup schauen

Moskau | Die größte Stadt Europas gilt als Machtzentrum und Herz Russlands. Das wohl bekannteste Wahrzeichen der Metropole ist der Kreml am Roten Platz. Hinter hohen Backsteinmauern lenkt dort Präsident Wladimir Putin die Geschicke des Landes.

Moskau | Die größte Stadt Europas gilt als Machtzentrum und Herz Russlands. Das wohl bekannteste Wahrzeichen der Metropole ist der Kreml am Roten Platz. Hinter hohen Backsteinmauern lenkt dort Präsident Wladimir Putin die Geschicke des Landes. © dpa

Moskau | Gespielt wird beim Confed-Cup im modernen Stadion des Traditionsklubs Spartak, der in diesem Jahr wieder Meister geworden ist. Die wichtigste Arena Moskaus, das Luschniki-Stadion, wird für die WM 2018 noch umgebaut. © imago

Kasan | Die Hauptstadt der ölreichen Teilrepublik Tatarstan gilt als Beispiel für ein Miteinander der Kulturen - hier stehen Moscheen muslimischer Tataren neben orthodoxen Kirchen christlicher Slawen. Sportliches Aushängeschild der Stadt an der Wolga ist der mehrfache Fußballmeister Rubin. Gespielt wird in der Kasan Arena. © dpa