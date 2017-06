Deutschland gegen Chile: Wechsel-Kuriosum, Top-Einschaltquoten und Stindl obenauf

Chile, immerhin amtierender Copa-America-Champion, war der erste echte Prüfstein für die deutsche Nationalmannschaft beim Confederations Cup. Die junge und auf internationalem Parkett noch unerfahrene Mannschaft behielt trotz des frühen Rückstands die Nerven und überzeugte mit einem starken Comeback . Am Ende sicherte den Punkt Lars Stindl - einer, der zu den großen Gewinnern des eigentlich wenig beachteten Turniers zählen könnte.

Der 28-Jährige spielte wie schon gegen Australien als Sturmspitze stark auf und krönte seine Leistung mit seinem zweiten Turniertreffer im zweiten Spiel. Der vielseitige Angreifer ist im Verein schon seit Jahren eine feste Größe, ob anfangs beim Karlsruher SC, in Hannover oder inzwischen bei Borussia Mönchengladbach. In der Nationalmannschaft wurde Stindl aber stets übergangen. Nun will der 28-Jährige den Confederations Cup nutzen, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.