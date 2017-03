Deutschland gegen England im Liveblog - Der große Podolski-Abschied

Finden wir auch! Deswegen sind wir jetzt mit unserem Liveblog am Start:

Dieser Jahresauftakt hat es in sich. Deutschland trifft im ersten Länderspiel 2017 auf den Dauerrivalen England. Und: Lukas Podolski verabschiedet sich heute Abend (20.45 Uhr, ARD) in Dortmund nach fast 13 Jahren aus der Fußball-Nationalmannschaft. Da wird auch der Bundestrainer sentimental. „So ein Mensch wie der Lukas wird uns fehlen“, sagte Joachim Löw.

Informationen zum Spiel:

Timo Werner gibt sein Länderspieldebüt in der Startelf.

Aufstellungen: Deutschland : ter Stegen (FC Barcelona/24/9) - Kimmich (Bayern München/22/12), Rüdiger (AS Rom/24/12), M. Hummels (Bayern München/28/56), J. Hector (1. FC Köln/26/26) - Weigl (Borussia Dortmund/21/5), Kroos (Real Madrid/27/75) - L. Sané (Manchester City/21/5), Podolski (Galatasaray Istanbul/31/130), Brandt (Bayer Leverkusen/20/5) - Ti. Werner (RB Leipzig/21/1) - England : Hart (FC Turin/29/69) - Walker (Tottenham Hotspur/26/24), Cahill (FC Chelsea/31/53), Keane (FC Burnley/24/1), Bertrand (FC Southampton/27/11) - Livermore (West Bromwich Albion/27/2), Dier (Tottenham Hotspur/23/16) - Lallana (FC Liverpool/28/30), Alli (Tottenham Hotspur/20/16), Smalling (Manchester United/27/30) - Vardy (Leicester City/30/15)

Der Gegner: Löw sieht England „im Wandel“. Wieder einmal. Nach dem peinlichen EM-Aus 2016 unter Roy Hodgson gegen Island und dem unrühmlichen Intermezzo von Sam Allardyce hat Gareth Southgate als Trainer übernommen. Der Elfmeterfehlschütze aus dem EM-Halbfinale 1996 nimmt sich auch das DFB-Team zum Vorbild, setzt auf mehrere blutjunge Spieler und Ballbesitz-Fußball. Kapitän Wayne Rooney (31) wurde für den Germany-Test, obwohl fit, nicht berücksichtigt. Die Gesichter der Zukunft sind bei den Three Lions Dele Alli (20) und Eric Dier (23) von Tottenham Hotspur oder Rooneys Erbe bei Manchester United Marcus Rashford (19) .

Kurios: Seit fast 30 Jahren gab es für die DFB-Auswahl keinen Heimsieg mehr gegen England. 1987 gelang dies zuletzt beim 3:1 im Test in Düsseldorf. Die Torschützen damals: 2x Pierre Littbarski und Wolfram Wuttke. 2001 setzte es das historische 1:5 in München. Vor genau einem Jahr verlor Löws Team 2:3 in Berlin.