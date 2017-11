Deutschland gegen England ohne Jerome Boateng - fällt auch Kroos aus?

Nur noch 23 Spieler im Aufgebot

Nach dem Ausfall von Boateng hat Löw noch 23 Spieler in seinem Aufgebot. In der Defensivzentrale stehen neben Hummels noch Niklas Süle, Matthias Ginter und Antonio Rüdiger zur Verfügung. Löw hatte am Mittwoch 20 Spieler bei der Übungseinheit auf dem Platz, darunter auch die DFB-Rückkehrer Mario Götze und Ilkay Gündogan. In neuem grünen Trainings-Outfit hielt der Bundestrainer eine längere Ansprache an seine Akteure und bekam dafür Applaus. Das DFB-Team fliegt am Donnerstagnachmittag nach London und bleibt dort bis Sonntag. Nach derzeitiger Planung soll auch Boateng mitreisen. Am Dienstag kommt es im letzten Länderspiel des Jahres noch zum Duell mit Frankreich in Köln.