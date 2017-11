Deutschland gegen Frankreich im kostenlosen Live-Stream, TV und Ticker schauen

Anzeige

Klassiker-Woche, die zweite! Nach dem 0:0 im Traditionsduell gegen England in Wembley empfängt „Die Mannschaft“ in der Partie Deutschland gegen Frankreich am Dienstag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) zum Abschluss eines großen Länderspiel-Jahres die „Equipe Tricolore.“

Lobende Worte: Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps ist ein Freund der Philosophie der DFB-Elf um Bundestrainer Joachim Löw.

Für Weltmeister Toni Kroos (27) von Real Madrid gibt es keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Partie im RheinEnergie-Stadion. „Wir gehen in dieses Spiel wie in ein Pflichtspiel, das wir gewinnen wollen“, erklärte der Mittelfeldspieler bei der abschließenden Pressekonferenz zu der Partie. Die DFB-Auswahl könnte gegen „Les Bleus“ ihre Siegesserie von 20 Spielen ohne Pleite ausbauen. Ausgerechnet gegen den EM-Gastgeber von 2016 verlor „Die Mannschaft“ ihre letzte Partie – 0:2 im EM-Halbfinale in Marseille. Personell wird Bundestrainer Joachim Löw (57) wieder rotieren. Im Tor wird Frankreich-Profi Kevin Trapp (27) von Paris St.-Germain eine Chance bekommen. Auch der gegen England geschonte Sami Khedira (30) von Juventus Turin wird im Mittelfeld zum Zuge kommen. Ebenfalls in die Startelf rücken werden Niklas Süle (22) vom FC Bayern München, Lars Stindl (29) von Borussia Mönchengladbach, BVB-Star Mario Götze (25) und Hoffenheim-Stürmer Sandro Wagner (29).

Frankreich-Coach Didier Deschamps wird ebenfalls Spielern aus der zweiten Reihe in seinem Aufgebot eine Chance geben, darunter Keeper Steve Mandanda (32) von Olympique Marseille. Das Hauptaugenmerk dürfte auf Frankreichs Super-Sturm mit Antoine Griezmann (28) von Atlético Madrid, Alexandre Lacazette (28) vom FC Arsenal und PSG-Leihstürmer Kylian Mbappé (18) liegen.

Die Fans in Köln scheinen sich durch die französischen Stars nicht locken zu lassen. Am Montag waren erst 32.000 Tickets für die Partie verkauft worden. „Das ist schade, aber irgendwo auch verständlich“, relativierte Löw, „es finden so viele Fußballspiele statt, gerade in Köln, wo der FC auch international spielt. Da verstehe ich es, wenn gerade Familien am Dienstag spätabends nicht ins Stadion gehen.“

​Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Frankreich im TV?

Das Erste zeigt das Spiel Deutschland gegen Frankreich live im Free-TV. Die Übertragung läuft am Dienstag ab 20.15 Uhr. Reporter in Köln ist Steffen Simon. Als Experte wird Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger im Einsatz sein.

Gibt es einen Livestream?

Ja, beim Ersten ist parallel zur Übertragung im Fernsehen die Partie auch im Online-Livestream auf sportschau.de zu sehen. Über die Mediathek kann die Begegnung auf PC, Laptop, Tablet und Smartphone geschaut werden. Für Tablet- oder Smartphone-Nutzer ist auch die kostenlose Sportschau-App eine Alternative, um das Spiel zu schauen.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Deutschland gegen Frankreich an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

