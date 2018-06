Deutschland gegen Österreich: Auf diese fünf Dinge müsst Ihr achten

Das Länderspiel gegen Österreich ist für die DFB-Stars der letzte Test, um sich für die WM in Russland zu empfehlen.

Anzeige

Am Montagmorgen ist es soweit. Dann wird Joachim Löw die letzten Einzelgespräche führen und vier Spielern mitteilen, dass sie Urlaub machen können statt zur WM nach Russland zu fliegen. Bis 12 Uhr muss der Bundestrainer seinen endgültigen 23er-Kader bei der Fifa einreichen. Zuvor geht es am Samstagabend um 18 Uhr im letzten Test vor der offiziellen Bekanntgabe in Klagenfurt gegen Österreich. Auf diese fünf Dinge müsst Ihr dabei achten.

1. Manuel Neuer: Der Bayern-Torwart gibt nach achtmonatiger Verletzungspause sein Comeback im DFB-Kasten. In den beiden internen Tests gegen die U 20 hielt Neuers Mittelfuß, im zweiten Spiel zeigte er sogar einige überragende Paraden. Doch die große Frage: Besteht er auch den letzten Härtest? Und beeinträchtigt die lange Pause sein Spiel? Darauf werden Löw & Co. heute genau achten. Denn die Entscheidung, ob Neuer als Nr.1 mit zur WM fliegt, hängt genau davon ab.

2. Mesut Özil: Auch der Mittelfeldspieler steht heute unter besonderer Beobachtung. Beim FC Arsenal plagten ihn in den letzten Wochen der Saison Rückenprobleme, weshalb er drei Wochen ausfiel und nun von Löw Extra-Einheiten verordnet bekam. „Mesut hatte keinen Rhythmus, kein Training. Deshalb war es wichtig, ihm einiges zusätzlich aufzubürden. Ich habe gesagt, wir brauchen Dich in einer starken körperlichen Verfassung, Du musst Substanz aufbauen.“ Heute wird sich zeigen, wie weit Özil schon ist.

3. Taktik: Erst am Abend vor dem Länderspiel wollten sich Löw und sein Trainerteam für eine Aufstellung entscheiden. Ob mit Dreier- oder Viererkette, ob mit einer oder zwei Spitzen – der Bundestrainer möchte auch in Russland möglichst flexibel agieren können. Dazu soll gegen Österreich auch an der Feinabstimmung gearbeitet werden. Löw: „Da stimmt einiges noch nicht, da läuft vieles noch nicht rund.“

Die 25 fleißigsten deutschen Titelsammler im SPORTBUZZER-Ranking Erfasst werden in dieser Tabelle nur deutsche Spieler, die Titel gewannen – auch im Ausland. Für die Weltmeisterschaft gibt es fünf Punkte, die EM vier, den Gewinn der Champions League (oder früher: Landesmeisterpokal) drei, für andere Europapokale zweieinhalb, für Meisterschaften zwei und Pokalsiege einen.Maßgeblich ist mindestens ein Einsatz bei Endrunden bzw. in der jeweiligen Saison. Mitgliedschaft im Kader allein gilt nicht. Nicht berücksichtigt wurden nachrangige Wettbewerbe wie Weltpokal, Supercup oder Ligapokal. © imago/AFLOSPORT 25. Thomas Strunz: 21,5 Punkte - 1x Europameister, 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 5x Meister, 2x Pokalsieger. © imago/plusphoto 23. Stefan Reuter: 22 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x Champions League, 5x Meister © imago sportfotodienst 23. Klaus Augenthaler: 22 Punkte - 1x Weltmeister, 7x Meister, 3x Pokalsieger. © imago/Sven Simon 20. Andreas Möller: 22,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 2x Meister, 4x Pokalsieger. © imago sportfotodienst 20. Franz Roth: 22,5 Punkte - 3x Europapokal der Landesmeister, 1x Europapokal der Pokalsieger, 4x Meister, 3x Pokalsieger © imago/Sven Simon 20. Herbert Wimmer: 22,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x UEFA Cup, 5x Meister, 1x Pokalsieger. © imago/WEREK 19. Sami Khedira: 23 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 5x Meister, 5x Pokalsieger. © 2014 Getty Images 18. Jürgen Kohler: 23,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 4x Meister, 1x Pokalsieger. © imago/WEREK 16. Jerome Boateng: 24 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 6x Meister, 4x Pokalsieger. © 2018 Getty Images 16. Manuel Neuer: 24 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 6x Meister, 4x Pokalsieger. © 2016 Getty Images 15. Uli Hoeneß: 25 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Europapokal der Landesmeister, 3x Meister, 1x Pokalsieger. © imago sportfotodienst 14. Thomas Müller: 26 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 7x Meister, 4x Pokalsieger. © 2016 Getty Images 13. Oliver Kahn: 27,5 Punkte - 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 8x Meister, 6x Pokalsieger. © Bongarts 11. Uli Stielike: 28 Punkte - 1x Europameister, 2x UEFA Cup, 8x Meister, 3 Pokalsieger © imago/Laci Perenyi 11. Toni Kroos: 28 Punkte - 1x Weltmeister, 4x Champions League, 4x Meister, 3x Pokalsieger. © imago/VI Images 10. Alexander Zickler: 28,5 Punkte - 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 10x Meister, 3x Pokalsieger © Bongarts 9. Paul Breitner: 29 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x Europapokal der Landesmeister, 7x Meister, 3x Pokalsieger. © 1981 Getty Images 8. Philipp Lahm: 30 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 8x Meister, 6x Pokalsieger. © 2014 Getty Images 7. Mehmet Scholl: 30,5 Punkte - 1x Europameister, 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 8x Meister, 5x Pokalsieger. © Bongarts 6. Lothar Matthäus: 32 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 2x UEFA Cup, 8x Meister, 2x Pokalsieger. © getty 4. Sepp Maier: 32,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Europapokal der Landesmeister, 1x Europapokal der Pokalsieger, 4x Meister, 4x Pokalsieger. © imago sportfotodienst 4. Gerd Müller: 32,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Europapokal der Landesmeister, 1x Europapokal der Pokalsieger, 4x Meister, 4x Pokalsieger. © imago/Horstmüller 3. Georg Schwarzenbeck: 33,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Europapokal der Landesmeister, 1x Europapokal der Pokalsieger, 5x Meister, 3x Pokalsieger. © imago/WEREK 2. Bastian Schweinsteiger: 34,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 1x Europa League, 8x Meister, 8x Pokalsieger. © 2014 Getty Images 1. Franz Beckenbauer: 40,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Europapokal der Landesmeister, 1x Europapokal der Pokalsieger, 8x Meister, 4x Pokalsieger. © imago/Sven Simon

4. Stürmer: Klar ist, dass Nils Petersen auf jeden Fall zum Einsatz kommen wird und sich noch mal beweisen darf. „Es war klar, dass er am Anfang schauen musste, was von ihm erwartet wird und wie die Abläufe sind. Aber der Eindruck von ihm ist immer besser geworden“, sagt Löw. „Ich bin absolut zufrieden mit ihm.“ Ob Mario Gomez, der in den letzten Tagen nur reduziert trainierte, zum Einsatz kommt, ist offen. Timo Werner ist für die WM ohnehin gesetzt.

5. Wackelkandidaten: Vermutlich wird Löw noch mal all diejenigen sehen wollen, die um ihr Ticket für Russland bangen müssen – auch wenn er sagt: „Von einem Spiel kann nicht alles abhängen. Aber es fließt in die Entscheidungen mit ein. Der Eindruck ist nicht unwichtig.“ Nur im Tor werden sich Bernd Leno und Kein Trapp nicht mehr beweisen können, da sich alles um Neuers Fitnesszustand dreht. Die restlichen Wackelkandidaten wie Niklas Süle, Matthias Ginter, Sebastian Rudy, Jonathan Tah, Leon Goretzka und Julian Brandt dürften neben Petersen aber noch mal gesichtet werden.

"Mirror" enthüllt: So viel verdienen die Trainer der WM 2018 Joachim Löw, Bert van Marwijk und Didier Deschamps gehören zu den bekanntesten Trainern der WM 2018. Doch wie viel verdienen die Coaches pro Jahr? Der "Daily Mirror" hat das Kohle-Ranking enthüllt - der SPORTBUZZER hat die Gehälter in der Galerie! © dpa-tmn Rang 32: Aliou Cissé (Senegal), 198 000 Euro © Getty Rang 31: Adam Nawalka (Polen), 268 000 Euro © Getty Rang 30: Mladen Krstajic (Serbien), 298 000 Euro © Getty Rang 28: Oscar Ramirez (Costa Rica), 348 000 Euro © imago/PA Images Rang 28: Nabil Maaloul (Tunesien), 348 000 Euro © imago/Panoramic International Rang 27: Hernan Dario Gomez (Panama), 398 000 Euro © Getty Rang 25: Shin Taeyong (Südkorea), 447 000 Euro © Getty Rang 25: Janne Andersson (Schweden), 447 000 Euro © Getty Rang 24: Gernot Rohr (Nigeria), 498 000 © Getty Rang 23: Zlatko Dalic (Kroatien), 546 000 Euro © Getty Rang 22: Helmir Hallgrimsson (Island), 697 000 Euro © Getty Rang 21: Herve Renard (Marokko), 777 000 Euro © Getty Rang 20: Vladimir Petkovic (Schweiz), 845 000 Euro © Getty Rang 17: Age Hareide (Dänemark), 925 000 Euro © Getty Rang 17: Akira Nishino (Japan), 925 000 Euro © Getty Rang 20: Roberto Martinez (Belgien), 925 000 Euro © Getty Rang 16: Juan Carlos Osorio (Mexiko), 1 Million Euro © Getty Rang 15: Ricardo Gareca (Peru), 1,1 Millionen Euro © Getty Rang 14: Bert van Marwijk (Australien), 1,2 Millionen Euro © Getty Rang 13: Juan Antonio Pizzi (Saudi-Arabien), 1,4 Millionen Euro © Getty Rang 11: Hector Cuper (Ägypten), 1,5 Millionen Euro © Getty Rang 11: José Pékerman (Kolumbien), 1,5 Millionen Euro © Getty Rang 10: Oscar Tabarez (Uruguay), 1,7 Millionen Euro © Getty Rang 9: Jorge Sampaoli (Argentinien), 1,8 Millionen Euro © Getty Rang 7: Gareth Southgate (England), 1,9 Millionen Euro © Getty Rang 7: Carlos Queiroz (Iran), 1,9 Millionen Euro © Getty Rang 6: Fernando Santos (Portugal), 2,2 Millionen Euro © Getty Rang 5: Stanislav Cherchesov (Russland), 2,5 Millionen Euro © Getty Rang 4: Julen Lopetegui (Spanien), 2,9 Millionen Euro © Getty Rang 2: Didier Deschamps (Frankreich), 3,6 Millionen Euro © Getty Rang 2: Tite (Brasilien), 3,6 Millionen Euro © Getty Rang 1: Joachim Löw (Deutschland), 3,8 Millionen Euro © Getty

KOMMENTIEREN