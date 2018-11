Deutschland gegen Russland: Warum die Fans zum Spiel ins Stadion kommen?

Leipzig. Am Donnerstag trifft die DFB-Elf in der Red Bull Arena in Leipzig auf die Nationalmannschaft von Russland. Dabei geht es in diesem Spiel nicht um Punkte oder ums Weiterkommen. Das Freundschaftsspiel wird auch im Free TV übertragen. Warum geht man dann also ins Stadion. Wir haben Fans der deutschen und der russischen Nationalmannschaft vor dem Stadion getroffen und sie gefragt, warum auch ein Freundschaftsspiel im Stadion ein ganz anderes Erlebnis ist, als vor dem Fernseher.