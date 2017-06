Deutschland gegen San Marino: Die Reaktionen - Draxler: "Hat Spaß gemacht"

Sandro Wagner: "Es war ein schöner Abend. Schön, dass es mir gelungen ist, mit den drei Toren einen Beitrag dafür geleistet zu haben. Es hat sich gut angefühlt. Auf den Moment habe ich lange gewartet. Eine große Freude, eine große Erleichterung. Das ist ein Traum gerade sportlich. Ich kann aber natürlich auch einschätzen, dass es gegen San Marino war. Ich denke, ich wurde bisher immer ein wenig unterschätzt von der Technik her. Ich werde mich einfach anbieten und auf meine Aufgaben konzentrieren. Wenn ich jetzt kein Tor in der Bundesliga mache, nominiert mich nicht mal San Marino für ein Länderspiel. "

... über Sandro Wagner: "Zweites Länderspiel, drei Tore hat er gemacht. Nicht so schlecht."

Joshua Kimmich: "Ich glaube in der 1. Halbzeit haben wir es gut gemacht. Wir wollten schnell nach vorne spielen. Man hat heute und gegen Dänemark gemerkt, dass wir Bock haben. Wir wollen das Turnier gewinnen."

Joachim Löw: "In solchen Spielen kann man sich Sicherheit und Selbstbewusstsein durch Tore holen. Ich denke, das war gut. Man merkt schon, dass es eine junge, hungrige Mannschaft ist, die Lust auf den Confed Cup hat."

Amin Younes: "Ich denke, das Spiel war in Ordnung. Es hätten aber noch ein paar Tore mehr sein können, wenn man konsequenter gewesen wäre. Da gehen noch viele Sachen besser."

Julian Brandt: "Wir haben viel versucht umzusetzen, was wir am Tag vorher einstudiert haben. Dafür, dass wir noch nicht so lange zusammen sind, haben wir das gut gemacht."